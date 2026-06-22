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TVR INFO, 4 ani de „Știri de încredere”

publicat: Luni, 22 Iunie 2026
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În spatele fiecărei ediții speciale, al fiecărei transmisiuni sau știri se află o echipă care lucrează sub presiunea evenimentelor și a timpului. Postul de știri TVR INFO împlinește 4 ani de la relansare, după ce, pe 22 iunie 2022, a reintrat în portofoliul Televiziunii Române, sub sloganul „Știri de încredere”.  

 

La patru ani de la relansare, TVR INFO își consolidează poziția de reper în peisajul media, prin adaptarea continuă la ritmul alert al actualității și prin capacitatea de a reacționa prompt în situații de interes major pentru public.

Cea mai recentă dovadă a acestei mobilizări excepționale a fost acoperirea exploziei dronei maritime din Portul Constanța. Imaginile surprinse de colega noastră Ana Maria Stancu cu explozia dronei au difuzate de TVR INFO şi în grupajele ale celorlalte posturi TVR, asigurând o exclusivitate națională și generând imagini de impact care au făcut rapid înconjurul lumii, fiind preluate de marile agenții internaționale de presă.

Aceeași eficiență jurnalistică a fost demonstrată și în cazul dronei care a explodat pe un bloc de locuințe din Galați, TVR fiind prima și singura televiziune care a relatat în direct incidentul, pe TVR INFO și în simulcast pe TVR 1.

Și anul 2025 a reprezentat un adevărat test de maturitate și profesionalism pentru TVR INFO.

Pe plan intern, reflectarea alegerilor prezidențiale a fost cel mai important proiect jurnalistic al anului. TVR INFO s-a aflat în prima linie a acestui demers, asigurând o acoperire-maraton în zilele de vot și în serile electorale, precum și ediții speciale complexe de analiză, difuzate în regim de simulcast, pentru o informare echilibrată în momente decisive pentru țară.

Pe plan internațional, un alt moment de maximă responsabilitate editorială a fost reflectarea funeraliilor Papei Francisc. TVR INFO, alături de TVR 1, a oferit o acoperire amplă a acestui eveniment religios de relevanță mondială.

Războiul din Ucraina a rămas o temă urmărită constant de echipele TVR, care s-au deplasat de mai multe ori în zonele de conflict, relatând în programele TVR INFO realitățile dure ale unui război aflat la granița României.

Fiecare minut de emisie, fiecare breaking news, fiecare reportaj realizat pe teren poartă amprenta efortului și profesionalismului de care au dat dovadă jurnaliștii TVR. În spatele fiecărei imagini de pe ecran se află o echipă unită: reporteri, redactori, producători, editori, moderatori, operatori, regizori, tehnicieni și personal de suport, care au grijă ca publicul TVR INFO să primească informația corectă și la timp.

Încrederea publicului se reflectă și în rezultatele de audiență. TVR INFO a înregistrat în 2025 o evoluție pozitivă față de anul anterior, atât la nivelul întregii zile de emisie, cât și în intervalul de prime-time, confirmând interesul pentru un jurnalism responsabil și echidistant.

La patru ani de la relansare, TVR INFO continuă să își respecte promisiunea făcută publicului: aceea de a oferi informații corecte, verificate și relevante, într-o lume în care nevoia de credibilitate este mai importantă ca oricând.

La mulți ani, TVR INFO! Și mulțumiri telespectatorilor care aleg, zi de zi, „Știri de încredere”.

 

Tag-uri: SRTv, stiri de incredere, stiri televiziune, Televiziunea Romana, TVR, TVR INFO

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