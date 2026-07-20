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Din Portugalia în Statele Unite şi apoi în Japonia. Documentarul „Grădini de vis: geometrie, artă, viaţă” continuă la TVR Cultural

publicat: Luni, 20 Iulie 2026

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Respiraţie şi poezie într-o lume tot mai urbanizată: arhitectul peisagist Jean-Philippe Teyssier ne plimbă prin cele mai frumoase grădini din întreaga lume în documentarul „Grădini de vis: geometrie, artă, viaţă”. Seria documentară se vede luni, marţi, joi, sâmbătă şi duminică, ora 18.00.

 

Datorită întâlnirilor lui cu grădinari, peisagişti, horticultori, arhitecţi, istorici sau administratori de domenii, arta acestor spaţii naturale se dezvăluie ochilor noştri. Arhitectul peisagist Jean-Philippe Teyssier ne prezintă cele mai frumoase grădini din Franţa şi din întreaga lume la TVR Cultural. Seria documentară se vede luni, marţi, joi, sâmbătă şi duminică, ora 18.00.

Realizatorii au vorbit cu artiştii peisagişti care găsesc soluţii inovatoare pentru a oferi spaţii pentru respiraţie şi poezie într-o lume tot mai urbanizată. Descoperim alături de arhitectul peisagist Jean-Philippe Teyssier cele mai frumoase grădini din întreaga lume în documentarul „Grădini de vis: geometrie, artă, viaţă” (Jardins d'ici et d'ailleurs, Franţa, 2016), regia: Emmanuel Descombes, Aurélia Michon, Jean-Michel Vennemani. TVR Cultural difuzează în această perioadă sezonul 2 al seriei documentare, iar în săptămână 20-26 iulie, iată ce vom descoperi:

Luni, 20 iulie, ora 18.00 - episodul 33: Quinta do Palheiro – Portugalia

(w882) Gradini de

În 1420, exploratorii portughezi au descoperit insula Madeira, la acea vreme nelocuită.

(w882) Gradini d

În mijlocul Atlanticului, la intersecţia drumurilor dintre Europa, Africa si America, Madeira a devenit o haltă privilegiată pentru călători şi un loc de tranzit pentru plantele exotice aduse de marinari, misionari şi botanişti. Madeira – insula grădină – îi oferă vizitatorului numeroase parcuri, grădini şi alte quintas – mari proprietăţi agricole – care s-au dezvoltat în secolul al XIX-lea, cum ar fi Quinta do Palheiro, înfiinţată în anul 1804 de contele de Carvalhal.

Marţi, 21 iulie, ora 180.00, episodul 34: Grădinile Longwood – SUA

În SUA, în statul Pennsylvania, în vestul Philadelphiei, grădinile Longwood se întind pe un domeniu de 476 hectare şi sunt considerate cele mai mari din ţară.

(w882) JARDINS 36

(w882) Gradini de

La începutul secolului al XX-lea, un director de la General Motors a înfiinţat o grădină care reflectă atât dragostea lui pentru plante, cât şi puterea industrială americană. A fost inspirat de călătoriile sale şi de stilul arhitectural al celor mai frumoase grădini din Europa.

(w882) LONGWOOD,

Joi, 23 iulie, ora 18.00, episodul 35: Dumbarton Oaks – SUA

Proiectată în anii 1920 de Beatrix Farrand, pionieră a arhitecturii peisagistice din SUA, grădinile Dumbarton Oaks se întind pe o suprafaţă de 4 hectare, cărora li se adaugă 11 hectare de parc şi de pădure şi se află într-un cartier exclusivist de pe dealurile capitalei Washington DC.

(w882) DUMBARTON

(w882) Gradini de

Proprietatea fusese cumpărată de un cuplu de diplomaţi, Robert şi Mildred Bliss, care au dorit să creeze un paradis de verdeaţă în inima oraşului. Grădinile sunt organizate în terase, adaptându-se topografiei locului. Acum grădinile aparţin universităţii Harvard şi sunt deschise pentru vizitatori.

(w882) DUMBARTON

Sâmbătă, 25 iulie, episodul 36: Murin-An - Japonia

(w882) Gradini de

Murin-An este o grădină traversată de un râu, în jurul căruia se organizează totul: arbori, stânci, alei, peluze... Este o grădină mică şi delicată, de lângă oraşul Kyoto.

(w882) Gradini de

(w882) MURIN AN,

Ea a fost înfiinţată a sfârşitul secolului al XIX-lea de Aritomo Yamagata, un bogat om politic, pe o parcelă de 3.000 metri pătraţi cumpărată de la călugării templului Nanzen-ji, unul dintre cele mai influente din Kyoto.

(w882) MURIN AN,

Duminică, 26 iulie, episodul 37: Daitoku-Ji – Japonia

(w882) DAITOKU JI

(w882) Gradini de

Grădinile zen de la mânăstirea Daitoku-Ji sunt emblematice şi se înscriu într-o concepţie filosofică şi spirituală, în strânsă conexiune cu natura. Aflată nu departe de inima oraşului Kyoto, leagăn al budismului din Japonia, mânăstirea a fost înfiinţată în secolul al XIV-lea de Shohomyocho, un călugăr adept al curentului zen rinzai care susţine praticarea meditaţiei pentru a se ajunge la cunoaştere, la unitatea cu universul.

(w882) DAITOKU JI

(w882) DAITOKU JI

foto: copyright  ARTE France – Bo Travail ! - 2016, via Selecţie Film TVR

Tag-uri: "Gradini de vis, arta, documentar, frumusețe, geometrie, geormetrie, gradini din Franta si din intreaga lume, spatii naturale, TVR Cultural, viata"

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