Avem programat „Un tur ghidat în inima Renaşterii franceze”, la TVR Cultural

PROMO TVRCULTURAL

Stéphane Bern, jurnalist şi scriitor, şi Lorànt Deutsch, actor şi scriitor pasionat de istoria Franţei, ne descoperă minunile Renaşterii, într-un documentar fascinant, la TVR Cultural. Vineri, 17 iulie, ora 21.00.

În secolul al XVI-lea, Franţa a cunoscut o explozie artistică şi culturală fără precedent. De la Paris până pe Valea Loarei, castelele somptuoase şi invenţiile geniale ale lui Leonardo da Vinci vorbesc despre această efervescenţă. Minunile Renaşterii ne vor încânta privirea şi sufletul vineri, 17 iulie, ora 21.00, când TVR Cultural difuzează documentarul „Un tur ghidat în inima Renaşterii franceze” (Laissez-vous guider - Les Merveilles de la Renaissance, Franţa, 2018), regia: Julien Faustino.

Pasionații de istorie și patrimoniu Stéphane Bern și Lorànt Deutsch îi poartă pe telespectatori într-o călătorie istorică și turistică axată pe această explozie artistică și culturală pe care a cunoscut-o Franța în secolul al XVI-lea – un itinerar ce îi conduce de la Paris până pe Valea Loarei, unde, în acea epocă, se ridicau castele magnifice. Cu ajutorul magiei tehnologiei 3D, cei doi ghizi readuc la viață cele mai spectaculoase construcții ale vremii – dispărute între timp – concepute de mari personalități precum Leonardo da Vinci, Caterina de Medici și Regele Henric al IV-lea. Printre acestea, palatul visat de Leonardo da Vinci, “Grande Hermine”, Castelul Chenonceau, “Hôtel de la Reine” și pompa de apă “Samaritaine”.

Marea atracție a acestui documentar este utilizarea tehnologiei 3D și a efectelor speciale computerizate. În timp ce Bern și Deutsch se plimbă prin locuri din prezent (pe străzi moderne sau prin situri istorice), pe ecran „răsar” clădiri și proiecte monumentale care fie au fost distruse de-a lungul secolelor, fie au fost modificate radical sau nu au fost niciodată finalizate, rămânând doar la stadiul de schiță.

Printre cele mai interesante reconstituiri din documentarul despre Renaștere se numără:

Proiectul genial al lui Leonardo da Vinci la Romorantin, de altfel, unul dintre cele mai fascinante momente ale emisiunii. Cei doi prezentatori folosesc schițele originale ale lui Leonardo da Vinci pentru a reconstitui în 3D un întreg oraș regal SF, pe care da Vinci l-a proiectat pentru regele Francisc I. Proiectul uriaș (care trebuia să adăpostească o curte de 15.000 de oameni și un palat cu o fațadă de 400 de metri) a fost abandonat după moartea artistului, în 1519.

Hôtel de Ville din Paris (Renașterea timpurie): Versiunea originală a primăriei din Paris, așa cum a fost gândită în secolul al XVI-lea de arhitectul italian Boccador, înainte de a fi incendiată în timpul Comunei din Paris din 1871 și reconstruită ulterior.

Reconstrucția vechilor poduri din Paris: Vom vedea cum arătau podurile de pe Sena în perioada Renașterii, când erau acoperite în întregime de case înalte din lemn și piatră, formând adevărate străzi suspendate deasupra apei.

Castelele de pe Valea Loarei (cum ar fi Chambord): Vom primi detalii de culise despre cum au fost influențate aceste fortărețe medievale de simetria și eleganța Renașterii italiene.

Succesul documentarului se bazează pe chimia și stilurile diferite ale celor doi prezentatori, care joacă rolul unor „ghizi turistici” ai timpului: Stéphane Bern - jurnalist și scriitor extrem de respectat în Franța, celebru pentru pasiunea sa legată de istoria Caselor Regale și conservarea patrimoniului național şi Lorànt Deutsch - actor și scriitor pasionat de istorie, cunoscut pentru stilul său dinamic, plin de energie, umor și anecdote spectaculoase despre trecutul Franței.

Nu rataţi documentarul „Un tur ghidat în inima Renaşterii franceze”, care oferă o perspectivă inedită asupra secolului al XVI-lea, o epocă de efervescență artistică, arhitecturală și culturală extraordinară pentru Franța. Vineri, 17 iulie, ora 21.00, la TVR Cultural

foto: via Selecţie Film TVR