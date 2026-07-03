„România are uraniu, dar închide mine” – o poveste despre oameni, resurse și decizii ce lasă urme

TVRINFO

Un documentar despre comunități uitate și resurse abandonate, ce deschide o discuție despre trecutul și viitorul unei resurse strategice a României, sâmbătă, 4 iulie, de la ora 19.00, la TVR INFO.

Ce se întâmplă cu o comunitate atunci când principala sa sursă de existență dispare? La patru ani de la închiderea ultimei mine de uraniu din România, documentarul „România are uraniu, dar închide mine”, realizat de echipa TVR Iași, aduce în prim-plan poveștile oamenilor rămași în umbra unei industrii care a modelat destine și localități întregi. Filmul poate fi urmărit sâmbătă, 4 iulie, de la ora 19.00, la TVR INFO.

La Crucea, în județul Suceava, fosta exploatare de uraniu este încă prezentă în memoria colectivă. Aproape fiecare familie are pe cineva care a lucrat în mină, iar tradiția era ca, odată cu pensionarea tatălui, locul său să fie preluat de fiu sau de o rudă apropiată. În ciuda riscurilor majore pentru sănătate – inhalarea radonului sau expunerea la pulberile fine de dioxid de siliciu –, stabilitatea financiară oferea un motiv suficient pentru ca generații întregi să aleagă această profesie.

Astăzi, nostalgia și frustrarea domină comunitatea. Oamenii privesc spre trecut și se întreabă dacă închiderea exploatărilor a fost singura soluție pentru o țară care încă deține importante resurse de uraniu.

Aceeași stare de incertitudine se regăsește și la Grințieș, unde localnicii și-au pierdut încrederea că promisiunile privind redeschiderea galeriilor de exploatare ale uriașelor zăcăminte de uraniu vor deveni vreodată realitate.

Prin mărturii emoționante și imagini din fostele zone miniere, „România are uraniu, dar închide mine” explorează impactul social și economic al dispariției unei industrii strategice și ridică întrebări despre viitorul resurselor naturale ale României și al comunităților care au depins de acestea.

Documentarul este semnat de echipa TVR Iași Maria Florea, Vasile Lucaci și Radu Bogdan, care propun o incursiune în realitatea unor oameni pentru care închiderea minelor a însemnat mai mult decât pierderea unui loc de muncă – a însemnat sfârșitul unui mod de viață.

Ce face România cu resursele sale? O întrebare ce rămâne actuală, adusă în atenţie de filmul „România are uraniu, dar închide mine”. Răspunsurile încep sâmbătă, de la ora 19.00, la TVR INFO.

foto: România are uraniu, dar închide mine / capturi documentar