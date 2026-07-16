Trei premii Regal Literar pentru TVR

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Eugenia Vodă, Marina Constantinescu ș i Victor-Andrei Dochia, recompensa ț i pentru contribu ț ia în jurnalismul cultural

Trei profesioniști ai Televiziunii Române au fost distinși cu Premiul „Regal Cultural” în cadrul ediției a VII-a a Premiilor Regal Literar: Eugenia Vodă (pentru arhivele „Profesioniștii”), Marina Constantinescu (pentru emisiunea „Nocturne”) și Victor-Andrei Dochia (pentru jurnalism cultural-religios).

Premiile Regal Literar sunt acordate anual pentru contribuții în domenii precum jurnalismul, cultura, literatura și științele umaniste, evidențiind proiecte și inițiative cu impact în spațiul cultural.

Eugenia Vodă a primit recunoașterea juriului pentru contribuția la construirea unei arhive a personalităților culturale prin emisiunea „Profesioniștii”, un proiect ce rămâne un model de referinţă jurnalistică în peisajul televiziunii românești.

Marina Constantinescu a primit această distincție pentru promovarea valorilor culturale românești prin dialogurile de o profundă sensibilitate și rafinament realizate în cadrul emisiunii „Nocturne”, una dintre producțiile consacrate ale televiziunii culturale din România.

Victor-Andrei Dochia a fost distins pentru contribuția la promovarea și documentarea evenimentelor cultural-religioase prin activitatea sa de jurnalist de televiziune. Distincția îi revine și pentru rolul său activ de realizator, producător și moderator în facilitarea unui dialog esențial între Biserică, cultură și spațiul public contemporan.

Selecția laureaților a fost realizată în urma analizării a peste 150 de nominalizări venite din partea colaboratorilor, cititorilor, instituțiilor culturale și a membrilor juriului.

Alături de reprezentanții Televiziunii Române, ediția din acest an a recompensat și contribuțiile unor scriitori și cercetători precum Horia-Roman Patapievici, Miguel Gane și Nichita Danilov.

Îi felicităm pe colegii noștri pentru această recunoaștere și le dorim mult succes în continuare!