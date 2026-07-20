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Bilanț critic al instabilității atmosferice: Zeci de localități afectate de inundații și viituri

publicat: Luni, 20 Iulie 2026
 TVRINFO 

Fenomenele meteorologice extreme înregistrate recent pe teritoriul național au generat pagube materiale însemnate și disfuncționalități majore în infrastructură, afectând aproape treizeci de localități din șaisprezece județe și municipiul București.

 

Rapoartele centralizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență indică o mobilizare masivă a forțelor de intervenție, pompierii acționând pentru extragerea apei din zeci de locuințe, curți și subsoluri inundate, precum și pentru degajarea drumurilor blocate. Furtunile violente au doborât peste o sută douăzeci de arbori și stâlpi de electricitate, provocând avarierea unui număr considerabil de autoturisme.

Zona Văii Prahovei a înregistrat cele mai severe consecințe, stațiunea Bușteni devenind principalul focar de criză în urma unei viituri violente declanșate de precipitațiile abundente din masivul Bucegi. Reversarea pârâului Jepi a antrenat volume mari de aluviuni, pietre și material lemnos direct pe arterele rutiere, surprinzând câteva zeci de vehicule pe Drumul Național 1. Intervenția promptă a echipajelor de salvare a permis evacuarea în siguranță a persoanelor blocate în automobile, în timp ce două victime surprinse de șuvoaie au necesitat transportul de urgență la spital din cauza unor traumatisme, starea acestora fiind ulterior stabilizată.

Impactul intemperiilor s-a răsfrânt direct asupra rețelei de transport terestru. Circulația rutieră a fost întreruptă temporar pe mai multe drumuri naționale, printre care DN1, DN71 și DN17A, din cauza acumulărilor masive de apă și a resturilor vegetale depuse pe carosabil. De asemenea, traficul feroviar a suferit perturbări în regiunea periurbană a Capitalei, urmare a prăbușirii unor crengi peste liniile de înaltă tensiune. În ciuda blocajelor logistice locale, structurile operative au asigurat fluxul asistenței medicale de urgență în toate zonele afectate.

Pentru gestionarea efectelor hidrometeorologice, Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat un efectiv de peste zece mii de angajați, sprijiniți de mii de mijloace tehnice, echipaje de ambulanță și salvatori montani. În zonele aflate sub avertizări severe au fost activate imediat celulele de coordonare județene și s-a instituit o monitorizare permanentă a cursurilor de apă. Populația a fost informată preventiv prin emiterea a zeci de mesaje de alertă pe dispozitivele mobile și prin sistemele publice de televiziune, acțiunile de înlăturare a urmărilor furtunilor continuând în zonele cele mai afectate din București și județul Prahova.

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