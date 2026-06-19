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Provocările reciclării textilelor în România

publicat: Vineri, 19 Iunie 2026
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Gestionarea deșeurilor textile reprezintă una dintre cele mai mari provocări de mediu pentru societatea contemporană, în contextul în care Uniunea Europeană generează anual aproximativ șapte milioane de tone de astfel de materiale, echivalentul a circa 16 kilograme pentru fiecare locuitor.

 

Din această cantitate impresionantă, doar puțin peste patru kilograme pe cap de locuitor sunt colectate separat în vederea reutilizării sau a reciclării, restul volumelor fiind direcționate către gropile comune de deșeuri. Pentru a combate acest fenomen, legislația comunitară a impus de un an și jumătate obligativitatea colectării separate a produselor textile în toate statele membre, o măsură menită să reducă presiunea asupra resurselor naturale și să limiteze poluarea globală.

În pofida acestui cadru normativ strict, aplicarea practică pe teritoriul național evidențiază un decalaj major între standardele europene și realitatea din teren. România se situează mult sub media europeană la acest capitol, principala problemă fiind reprezentată de faptul că deșeurile textile – de la articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, până la lenjerii sau perne – sunt aruncate în mod uzual la grămadă, alături de deșeurile menajere clasice. Această practică defectuoasă face ca peste 120.000 de tone de materiale textile să ajungă anual direct în depozitele de deșeuri ale țării, privând industria de materii prime secundare valoroase.

O analiză comparativă în raport cu alte state reflectă dimensiunea acestei rămâneri în urmă. În timp ce în România volumul total colectat se cifrează la doar câteva mii de tone anual, Germania, liderul absolut al acestui clasament, reușește să strângă anual un milion de tone de textile. Totuși, evoluția pe termen lung pe plan intern indică o tendință de creștere. Dacă în anul 2010 la nivel național s-au raportat doar 48 de tone de textile colectate, indicatorul a înregistrat o creștere semnificativă până în anul 2022, când s-a atins un volum de 2.774 de tone. Cu toate acestea, performanța generală rămâne insuficientă pentru a asigura o tranziție rapidă către o economie circulară.

Semnalele pozitive vin însă din zona proiectelor pilot locale, care demonstrează că extinderea infrastructurii specifice poate schimba comportamentul cetățenilor. Un exemplu relevant este cel din județul Ilfov, unde amplasarea a 12 containere speciale în mai multe localități din jurul capitalei a permis colectarea a 50 de tone de textile în doar șapte luni. Dincolo de componenta strict statistică, această acțiune are un impact ecologic direct deosebit de important.

Prin preluarea și redirecționarea celor 50 de tone de materiale de la groapa de gunoi s-a reușit reducerea cu peste 1.000 de tone a emisiilor de dioxid de carbon care ar fi rezultat din fabricarea unor haine noi și din descompunerea deșeurilor în depozite. În plus, procesul a contribuit la conservarea resurselor de apă necesare pentru producția materiilor prime, fiind salvat un volum echivalent cu cel utilizat pentru un milion de dușuri. Datele din mass-media de specialitate subliniază că succesul pe termen lung al acestei tranziții ecologice depinde în mod direct de extinderea la nivel național a acestor rețele de containere și de educarea populației privind importanța selectării corecte a deșeurilor.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

surse: Eurostat – biroul de statistică al Uniunii Europene, care a furnizat datele comparativ-analitice privind evoluția veniturilor; Monitorul Social – platforma care a analizat datele statistice europene pentru a evidenția ritmul de creștere a veniturilor și decalajele din România.

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