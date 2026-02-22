Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

PROMO TVRCULTURAL

Profesor carismatic, poet ratat, jucător înrăit şi o iubire care sfidează orice limită. O poveste intensă, cu parfum de iarnă italiană, în care pasiunea se împleteşte cu vinovăţia şi cu dorinţa de evadare. Alain Delon într-un rol tulburător, în drama „Prima noapte de linişte”, luni, 23 ianuarie, de la ora 22.00, la TVR Cultural.

Profesor de literatură dependent de jocuri de noroc, Daniele Dominici (Alain Delon) se angajează ca suplinitor la un liceu. Traversând un moment de criză în viaţă şi în relaţia cu partenera lui, Daniele se îndrăgosteşte de eleva sa de 19 ani, Vanina, însă idila lor se sfârşeşte tragic.

Personaj excentric şi contradictoriu, Daniele poate vorbi cu pasiune despre Petrarca, Manzoni, Goethe sau Stendhal, pentru ca apoi să coboare fără ezitare în lumea interlopă. Elevii îl adoră: le oferă ţigări, îi provoacă să scrie despre viaţa lor, le acordă libertate.

Intens și melancolic, „Prima noapte de linişte" a fost filmat în principal la Rimini, într-o atmosferă rece de iarnă, care ilustrează drama interioară a protagonistului. Delon, cu eternul său palton bej şi chipul palid, compune portretul unui bărbat măcinat de propriile limite, surprins şi el de intensitatea propriei pasiuni.

Titlul provine dintr-o colecție de poezii scrise de personajul principal și se referă la moarte ca fiind „prima noapte fără vise”, după un citat din Goethe.

Realizat în 1974, filmul „Prima noapte de linişte” (LA PRIMA NOTTE DI QUIETE) poartă semnătura regizorală a lui Valerio Zurlini, un cineast fascinat de romantism, literatură şi adevărurile incomode ale sufletului omenesc.

„Prima noapte de linişte” („La prima notte di quiete” – Italia, 1974)

Regia: Valerio Zurlini

Cu: Alain Delon, Giancarlo Giannini, Sonia Petrovna, Alida Valli





foto: captură film via Selecţie Film TVR