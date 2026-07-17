Cu ajutorul lor, viaţa triufă. Documentarul „Transplantul, povestea vieţii” se vede la TVR INFO

TVRINFO

Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 19.00, TVR INFO difuzează documentarul „Transplantul, povestea vieţii”, un film despre oameni care au primit o a doua şansă la viaţă, dar mai ales despre medici care lucrează în tăcere, cu precizie, responsabilitate uriaşă şi cu o forţă pe care, de multe ori, publicul nu le vede.

În timp ce lumea doarme, medicii din echipele de prelevare pornesc la drum lăsându-și propriile familii acasă şi aleargă în întâmpinarea vieții.

Când ajung la destinație, pe un hol rece de spital, o familie trăiește cel mai negru coșmar. Este acela de moarte cerebrală a cuiva drag. În mijlocul durerii devastatoare, acești oameni găsesc resurse pentru a spune „da”, transformând strigătul lor de disperare în singura speranță pentru un necunoscut.

Urmează un maraton extenuant în care chirurgii de transplant preiau ștafeta sub presiunea timpului. Claudia Dănăilă ne propune să urmărim documentarul „Transplantul, povestea vieţii”, un film despre oameni care au primit o a doua şansă la viaţă, dar mai ales despre medici care lucrează în tăcere, cu precizie, responsabilitate uriaşă şi cu o forţă pe care, de multe ori, publicul nu le vede, sâmbătă, 18 iulie, de la ora 19.00, la TVR INFO.

Cu mâinile ghidate de o precizie milimetrică ei, medicii poartă pe umeri responsabilitatea uriașă a salvării și sfințenia darului primit.

În documentarul „Transplantul, povestea vieţii”, telespectatorii vor cunoaşte nouă medici care au demonstrat că viața triumfă chiar și la ani distanță de ultima șansă.

Este vorba de prof.univ.dr. ADRIAN COVIC, şef Compartimentul de Transplant Renal, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iaşi, medic primar nefrologie, cardiologie si medicină internă; dr. CORNELIU MOROŞANU, medic primar chirurgie generală, chirurgie vasculară, Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iasi; dr. ADELINA MIRON, medic primar urolog, Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi; prof. univ. dr. CRISTIAN LUPAŞCU, Şef Secţia Clinică Chirurgie II, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, coordonatorul Centrului de Prelevare Multiorgan şi Transplant Hepatic, Iaşi; dr. CIPRIAN VASILUŢĂ, medic primar chirurgie generală, Secţia Clinică Chirurgie II, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi; dr. MIHAI ZABARA, medic primar chirurgie generală, Secţia Clinică Chirurgie II, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi; dr. VLAD NUŢU, medic primar chirurgie generală, Secţia Clinică Chirurgie I, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi; dr. ADI IONUŢ CIUMANGHEl, medic primar ATI, Secţia Clinică ATI, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi; prof. univ.dr. ANCA TRIFAN, Şef Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iaşi.

O poveste despre ecoul în timp al unui „da” salvator, despre firele invizibile care leagă medicii de pacienții lor și despre certitudinea vieții ne propune realizatoarea Claudia Dănăilă de la TVR Iaşi, sâmbătă, 18 iulie, de la ora 19.00. TVR INFO difuzează documentarul „Transplantul, povestea vieţii” şi în reluare, în aceeaşi zi, de la ora 24.00.

Realizator - Claudia Dănăilă

foto: capturi dopumentar „Transplantul, povestea vieţii”