loader
Foto

Cu ajutorul lor, viaţa triufă. Documentarul „Transplantul, povestea vieţii” se vede la TVR INFO

publicat: Vineri, 17 Iulie 2026
 TVRINFO 

Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 19.00, TVR INFO difuzează documentarul „Transplantul, povestea vieţii”, un film despre oameni care au primit o a doua şansă la viaţă, dar mai ales despre medici care lucrează în tăcere, cu precizie, responsabilitate uriaşă şi cu o forţă pe care, de multe ori, publicul nu le vede.

 

În timp ce lumea doarme, medicii din echipele de prelevare pornesc la drum lăsându-și propriile familii acasă şi aleargă în întâmpinarea vieții.

Când ajung la destinație, pe un hol rece de spital, o familie trăiește cel mai negru coșmar. Este acela de moarte cerebrală a cuiva drag. În mijlocul durerii devastatoare, acești oameni găsesc resurse pentru a spune „da”, transformând strigătul lor de disperare în singura speranță pentru un necunoscut.

Urmează un maraton extenuant în care chirurgii de transplant preiau ștafeta sub presiunea timpului. Claudia Dănăilă ne propune să urmărim documentarul „Transplantul, povestea vieţii”, un film despre oameni care au primit o a doua şansă la viaţă, dar mai ales despre medici care lucrează în tăcere, cu precizie, responsabilitate uriaşă şi cu o forţă pe care, de multe ori, publicul nu le vede, sâmbătă, 18 iulie, de la ora 19.00, la TVR INFO.

(w882) â€žTranspl

(w882) â€žTranspl

Cu mâinile ghidate de o precizie milimetrică ei, medicii poartă pe umeri responsabilitatea uriașă a salvării și sfințenia darului primit.

În documentarul „Transplantul, povestea vieţii”, telespectatorii vor cunoaşte nouă medici care au demonstrat că viața triumfă chiar și la ani distanță de ultima șansă.

Este vorba de prof.univ.dr. ADRIAN COVIC, şef Compartimentul de Transplant Renal, Spitalul  Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iaşi, medic primar nefrologie, cardiologie si medicină internă; dr. CORNELIU MOROŞANU, medic primar chirurgie generală, chirurgie vasculară, Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iasi; dr. ADELINA MIRON, medic primar urolog, Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi; prof. univ. dr. CRISTIAN LUPAŞCU, Şef Secţia Clinică Chirurgie II, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, coordonatorul Centrului de Prelevare Multiorgan şi Transplant Hepatic, Iaşi; dr. CIPRIAN VASILUŢĂ, medic primar chirurgie generală, Secţia Clinică Chirurgie II, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi; dr. MIHAI ZABARA, medic primar chirurgie generală, Secţia Clinică Chirurgie II, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi; dr. VLAD NUŢU, medic primar chirurgie generală, Secţia Clinică Chirurgie I, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi; dr. ADI IONUŢ CIUMANGHEl, medic primar ATI,  Secţia Clinică ATI, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi; prof. univ.dr. ANCA TRIFAN, Şef  Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iaşi.

(w882) â€žTranspl

O poveste despre ecoul în timp al unui „da” salvator, despre firele invizibile care leagă medicii de pacienții lor și despre certitudinea vieții ne propune realizatoarea Claudia Dănăilă de la TVR Iaşi, sâmbătă, 18 iulie, de la ora 19.00. TVR INFO difuzează documentarul „Transplantul, povestea vieţii” şi în reluare, în aceeaşi zi, de la ora 24.00.

Realizator - Claudia Dănăilă

foto: capturi dopumentar „Transplantul, povestea vieţii”

Tag-uri: documentar, medici, pacienţi, povestea vieţii”, salvatori, triunful vietii, TVR Iasi, TVR INFO, „Transplantul

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

17 Iulie, 08:02

Radu Miruță a făcut un control într-o clădire a Ministerului Transporturilor și a găsit un atelier de ciocolată clandestin și un apartament de locuit

17 Iulie, 07:47

Odesa, atacată pentru a șaptea noapte consecutiv. Doi morți, opt răniți și clădiri în flăcări

17 Iulie, 07:27

Zelenski a anunțat numele noului ministru ucrainean al Apărării: Yevhen Khmara, șeful SBU. Mihailo Fedorov a refuzat să-i devină consilier

17 Iulie, 07:17

Trump afirmă că reţelele de televiziune din SUA care nu îi transmit discursul ar trebui să rămână fără licenţă

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Cu ajutorul lor, viaţa triufă. Documentarul „Transplantul, povestea vieţii” se vede la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Cu ajutorul lor, viaţa triufă. Documentarul „Transplantul, povestea vieţii” se vede la TVR INFO

Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 19.00, TVR INFO difuzează documentarul „Transplantul, povestea vieţii”, un film despre oameni care au primit o a ...

Universitatea Cluj părăsește Europa League și continuă în Conference League

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Universitatea Cluj părăsește Europa League și continuă în Conference League

Universitatea Cluj a fost eliminată dramatic din primul tur preliminar al Europa League, în urma executării loviturilor de departajare, după o ...

APADOR-CH a câștigat procesul cu Guvernul pentru comunicarea hotărârilor de sprijin financiar al Ucrainei

  TVRINFO     TVRINFO 

APADOR-CH a câștigat procesul cu Guvernul pentru comunicarea hotărârilor de sprijin financiar al Ucrainei

Justiția obligă Guvernul să desecretizeze datele minimale privind ajutoarele militare destinate Ucrainei.

Trei premii Regal Literar pentru TVR

  PROMO     TVR1 

Trei premii Regal Literar pentru TVR

Eugenia Vodă, Marina Constantinescu ș i Victor-Andrei Dochia, recompensa ț i pentru contribu ț ia în jurnalismul cultural

Argentina se califică în finala Cupei Mondiale după o revenire spectaculoasă în fața Angliei

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Argentina se califică în finala Cupei Mondiale după o revenire spectaculoasă în fața Angliei

Selecționata Argentinei și-a asigurat prezența în finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026, în urma unei victorii obținute pe muchie de cuțit în ...

Misterul nordului în „Ragnarok, o legendă vikingă”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Misterul nordului în „Ragnarok, o legendă vikingă”, la TVR 1

O expediție plină de mister și pericol, inspirată din mitologia nordică, într-o poveste despre artefacte antice și simboluri enigmatice. ...

Avem programat „Un tur ghidat în inima Renaşterii franceze”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Avem programat „Un tur ghidat în inima Renaşterii franceze”, la TVR Cultural

Stéphane Bern, jurnalist şi scriitor, şi Lorànt Deutsch, actor şi scriitor pasionat de istoria Franţei, ne descoperă minunile Renaşterii, ...

Instabilitate fiscală în Europa: Avertisment sever al FMI privind sustenabilitatea datoriei publice

  TVRINFO     TVRINFO 

Instabilitate fiscală în Europa: Avertisment sever al FMI privind sustenabilitatea datoriei publice

Traiectoria datoriei publice la nivel european prezintă riscuri majore de nesustenabilitate pe termen mediu și lung în absența unor măsuri ...

Spania a învins Franța cu 2-0 și s-a calificat în finala Campionatului Mondial

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Spania a învins Franța cu 2-0 și s-a calificat în finala Campionatului Mondial

Reprezentativa de fotbal a Spaniei a devenit prima finalistă a Cupei Mondiale, reușind să elimine selecționata Franței în penultimul act al ...

„Parada de Ziua Naţională a Franţei”, de la Paris, în direct la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Parada de Ziua Naţională a Franţei”, de la Paris, în direct la TVR INFO

14 iulie, o sărbătoare cu valoare europeană! TVR INFO transmite în direct începând cu ora 10.00, o ediţie specială dedicată Zilei Naţionale a ...

Frumuseţe, echilibru, perle rare în documentarul „Grădini de vis: geometrie, artă, viaţă”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Frumuseţe, echilibru, perle rare în documentarul „Grădini de vis: geometrie, artă, viaţă”, la TVR Cultural

Datorită întâlnirilor lui cu grădinari, peisagişti, horticultori, arhitecţi, istorici sau administratori de domenii, arta acestor spaţii naturale ...

O noapte imperială sub stele: Concertul de vară al Filarmonicii din Viena se vede la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

O noapte imperială sub stele: Concertul de vară al Filarmonicii din Viena se vede la TVR Cultural

Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21.00, TVR Cultural transmite unul dintre cele mai îndrăgite evenimente ale stagiunii muzicale internaționale: ...

BAC 2026: Soluționarea contestațiilor urcă rata de promovare la cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani

  TVRINFO     TVRINFO 

BAC 2026: Soluționarea contestațiilor urcă rata de promovare la cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani

Ministerul Educației a publicat rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat pentru sesiunea de vară a anului 2026, devansând cu o ...

Universitatea Craiova își adjudecă Supercupa României în urma loviturilor de departajare

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Universitatea Craiova își adjudecă Supercupa României în urma loviturilor de departajare

Sezonul competițional intern a fost deschis oficial în Bănie prin disputa pentru Supercupa României, un duel de orgoliu care a reeditat ...

Descoperim „Comori uitate din bazinul Mediteranei”, într-un documentar splendid, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Descoperim „Comori uitate din bazinul Mediteranei”, într-un documentar splendid, la TVR 2

Fiecare episod explorează o țară mediteraneană diferită și o lume unică: arheologie, arte plastice, palate, artă religioasă, comori scufundate ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate