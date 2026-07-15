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Instabilitate fiscală în Europa: Avertisment sever al FMI privind sustenabilitatea datoriei publice

publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026
 TVRINFO 

Traiectoria datoriei publice la nivel european prezintă riscuri majore de nesustenabilitate pe termen mediu și lung în absența unor măsuri corective imediate pentru stabilizarea finanțelor publice, conform unei analize publicate recent de Fondul Monetar Internațional.

 

Documentul evidențiază o realitate structurală îngrijorătoare pentru continent, marcată de amânarea sistematică a reformelor economice fundamentale în decursul ultimului deceniu, situație care generează în prezent costuri de finanțare considerabil mai mari.

Proiecțiile instituției financiare indică faptul că menținerea actualelor politici economice va conduce la o datorie medie de o sută treizeci la sută din produsul intern brut în zona euro până în anul 2040. Această tendință este deja vizibilă în cazul marilor economii europene; Italia înregistrează o datorie publică estimată la aproape o sută treizeci și nouă la sută din PIB în cursul acestui an, în timp ce Franța se îndreaptă rapid spre pragul de o sută treizeci la sută pentru anul 2030, iar state precum Marea Britanie și Belgia au depășit deja valoarea întregii lor producții economice anuale. Aceste niveluri ridicate limitează sever capacitatea guvernelor de a reacționa eficient în eventualitatea unor viitoare șocuri economice.

Tensiunile asupra bugetelor publice sunt alimentate de factori structurali concomitenți, printre care se numără declinul demografic, costurile asociate tranziției ecologice, creșterea cheltuielilor destinate sectorului de apărare și o dinamică slabă a productivității muncii. În plus, povara dobânzilor a atins cel mai ridicat nivel din ultimii aproape douăzeci de ani, pe măsură ce împrumuturile contractate anterior în perioade cu costuri reduse ajung la scadență și necesită refinanțare în noile condiții de piață, caracterizate de rate ale dobânzilor substanțial mai mari.

În acest context regional precar, România se remarcă prin dezechilibre macroeconomice pronunțate, înregistrând unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din Uniunea Europeană și o traiectorie ascendentă rapidă a datoriei publice. Rapoartele oficiale ale Comisiei Europene confirmă prezența acestor vulnerabilități majore, alături de provocările de natură socială. Pentru a preveni o deteriorare suplimentară, recomandările internaționale vizează implementarea unor reforme structurale profunde în sistemul de pensii și adoptarea unor măsuri ferme de consolidare fiscală. Experții avertizează că strategiile fragmentate și reacțiile de moment aplicate de guvernele europene și-au epuizat utilitatea, fiind imperativă trecerea la politici economice strategice și asumarea unor decizii politice riguroase.

Tag-uri: datorie publica, deficit bugetar, dobanzi, FMI, inflatie, PIB, reformă

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