Primul 10 al Nadiei Comăneci, la 50 de ani de la momentul care a schimbat istoria gimnasticii, în exclusivitate la TVR

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Exercițiul de la paralele recompensat cu prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice, reportaje de arhivă și un amplu interviu cu Nadia Comăneci, într-o ediție specială realizată de Monica Bucur

TVR readuce în fața telespectatorilor ziua în care perfecțiunea a intrat în istoria sportului Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 15:00, TVR 1 și TVR Sport difuzează, sub genericul „Anul Nadia – Primul 10 din istoria gimnasticii”, o ediție specială dedicată împlinirii a 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Realizată de Monica Bucur, producția aduce în exclusivitate imagini de arhivă de o valoare excepțională, readucând în fața publicului exercițiul de la paralele desfășurat la Jocurile Olimpice de la Montreal, pe 18 iulie 1976, pentru care Nadia Comăneci a primit prima notă de 10 din istoria competiției. Exercițiul marchează începutul unei serii istorice de șapte note de 10 obținute de marea campioană la Montreal.

Programul continuă cu un alt document de arhivă de referință: primul interviu televizat al Nadiei Comăneci, realizat după Campionatele Europene de la Skien (Norvegia) din mai 1975. La doar 13 ani și jumătate, Nadia cucerea atunci patru medalii de aur și una de argint, devenind una dintre revelațiile gimnasticii mondiale.

Nadia Comăneci: „Vrem să lăsăm ceva în urmă ca moștenire pentru copii”

Ediția specială include și un amplu interviu realizat de Monica Bucur, în care Nadia Comăneci rememorează cele mai importante momente ale carierei sale, de la triumful de la Skien și Jocurile Olimpice de la Montreal și Moscova, până la Campionatele Mondiale din 1979. Campioana vorbește despre începuturile sale în gimnastică, despre oamenii care i-au influențat destinul și despre moștenirea pe care sportul o poate lăsa generațiilor viitoare.

„Este greu de imaginat că au trecut 50 de ani, jumătate de secol, și cercul este complet pentru că am revenit de unde am plecat. Să sărbătoresc acest moment istoric, nu doar pentru mine, pentru că a fost un efort de echipă, ci și istoria gimnasticii și a sportului. Vrem să lăsăm ceva în urmă ca moștenire pentru copii, să creăm proiecte, locuri în care copiii să vină și să facă mișcare, pentru că sportul este extrem de important pentru sănătate și pentru viață. (...) Cu siguranță, decizia Mariei Simionescu de a înființa acel liceu la Onești a fost definitorie. La grădiniță ne jucam și făceam rostogoliri, iar faptul că eram deja acolo ne-a oferit posibilitatea de a face sport. Nimeni nu s-a gândit atunci că voi face istorie. De la o zi la alta s-a dus dintr-una într-alta.”, își amintește Nadia Comăneci.

Producția este completată de fragmente din comentariile memorabile ale lui Cristian Țopescu și Cornel Pumnea, precum și de declarații de arhivă ale antrenorului Béla Károlyi, care reconstituie parcursul extraordinar al sportivei și momentele-cheie ale carierei sale.

Dincolo de perfecțiune: lecțiile învățate din înfrângeri

Ediția readuce în atenție și episoadele dificile din cariera Nadiei Comăneci, demonstrând că performanța se construiește prin perseverență, disciplină și puterea de a depăși obstacolele.

„Monica Bucur: Au fost momente, și mă refer aici la primul tău campionat național, la care ai căzut de trei ori de pe bârnă. Copilul de atunci se gândea că poate fi mai bun decât a fost atunci?

Nadia Comăneci: Eram supărată pe mine că am căzut de trei ori la bârnă. Îmi aduc aminte acea competiție, că am luat 7,25 la bârnă. (...) Eram supărată pe mine pentru că știam că pot face mai bine, dar am înțeles că greșelile fac parte din învățare și am fost un copil care dorea mereu mai mult și voia să-și găsească limita, acel ceva care mă definește ca sportiv. (...) De aceea spun că sportul este foarte bine venit când copiii sunt mici, pentru că prin mișcare îți dai seama dacă ești mai iute, dacă ai mai multă forță, mai multă răbdare decât ceilalți și cred că toate aceste lucruri se dezvoltă prin sport.”, a mai povestit marea campioană în interviul acordat TVR.

La cincizeci de ani de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii, TVR 1 și TVR Sport invită telespectatorii să retrăiască emoția unei performanțe fără egal și să redescopere povestea sportivei care a transformat perfecțiunea într-un simbol recunoscut în întreaga lume.

Credit foto: CIO