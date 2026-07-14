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„Parada de Ziua Naţională a Franţei”, de la Paris, în direct la TVR INFO

publicat: Marţi, 14 Iulie 2026
 TVRINFO 

14 iulie, o sărbătoare cu valoare europeană! TVR INFO transmite în direct începând cu ora 10.00, o ediţie specială dedicată Zilei Naţionale a Franţei. Prezintă: Eugen Rusu.

 

Franţa îşi sărbătoreşte Ziua Naţională din anul 1880. În fiecare an, pe 14 iulie, Franţa celebrează cele două evenimente care au marcat istoria sa modernă, începutul Revoluţiei Franceze prin căderea Bastiliei şi Sărbătoarea Federaţiei. Prin semnificaţiile sale şi în onoarea Republicii Franceze, ziua de 14 iulie este cunoscută şi sărbătorită şi în alte ţări din Europa sau din lume.

În 14 iulie 1789, revoluţionarii parizieni luau cu asalt Bastilia, cel mai detestat simbol al absolutismului monarhic, iar la Sărbătoarea Federaţiei, din 14 iulie 1790, sărbătoarea reconcilierii şi unităţii tuturor francezilor, regele Ludovic al XVI-lea a jurat credinţă Naţiunii şi legii.

„Libertate, Egalitate, Fraternitate” avea să devină deviza Republicii Franceze şi fraza cu valoare universală din care s-au inspirat apoi numeroase democraţii occidentale când şi-au scris Constituţia, iar 14 iulie - Ziua Naţională a Franţei.

Conform tradiţiei, la ora 10 fix (ora 11.00, ora României), preşedintele Franţei ajunge la Arcul de Triumf din Place de l’Étoile, este întâmpinat de şeful Statului Major al armatelor, salătă trupele şi apoi merge pe Champs-Elysées pentru a asista alături de miile de parizieni la defilarea militară, inspirată de parada gărzii federale din 1790. TVR INFO va tranmite în direct de la Paris, începând cu ora 11.00, „Parada de Ziua Naţională a Franţei”.

Seara, Turnul Eiffel va fi în centrul unui magnific foc de artificii, care va colora cerul începând de la ora 23.00. Pentru al doilea an consecutiv, tema evenimentului va fi „Parisul întâmpină lumea”.

„Libertate, Egalitate, Fraternitate” şi „Oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi ” – sunt fraze cu valoare universală din care s-au inspirat multe democraţii occidentale când şi-au scris Constituţia. Să le conştientizăm valoarea şi însemnătatea fiecare dintre noi!

Preşedintele Nicușor Dan participă la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Ramona Avramescu și Bogdan Popescu, trimișii speciali ai TVR, împreună cu corespondenta Mihaela Antoche transmit de la fața locului cele mai importante informații și imagini.

foto: Profimedia Images

 

 

 

Tag-uri: 14 iulie, in direct, Parada de Ziua Nationala a Frantei, transmisiune directa, TVR INFO, Ziua Nationala a Frantei

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