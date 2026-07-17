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„Sfântul Mitică Blajinul”, un spectacol cu parfum de actualitate. Lun(e)a de teatru continuă la TVR 1

publicat: Vineri, 17 Iulie 2026

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Adaptarea pentru TV a spectacolului de teatru „Sfântul Mitică Bşajinul” a fost realizată în 1982 şi i-a reunit, într-o distribuţie de aur, pe actorii: Petrică Gheorghiu, Stela Popescu, Amza Pellea, Dem Rădulescu, Tamara Buciuceanu-Botez, Dumitru Chesa, Hamdi Cerchez şi mulţi alţii. Revedem piesa de teatru scrisă de Aurel Baranga luni, pe 20 iulie, de la ora 20.00, la TVR 1.  

 

În cadrul proiectului „Lun(e)a de teatru” la TVR 1, pe 20 iulie, de la ora 20.00, ne bucurăm să vedem sau să revedem o piesă care își păstrează, din păcate, parfumul de actualitate și în zilele noastre. De ce din păcate? Pentru că aduce în prim plan modul incorect în care unii oameni ajung „să se țină cu dinții” de funcțiile pe care le dețin. Atunci când împlinește 60 de ani, Mitică Blajinul (Petre Ghoerghiu), un funcționar la un minister urmează a fi pensionat de către directorul instituției. Iar pe colega sa, acelaşi director intenţionează să o trimită la o instituție mai îndepărtată. Toate astea, pentru a face loc unor cunoscuți de-ai săi, pe care să îi planteze în locul actualilor angajaţi. Numai că, se pare, nu este totul chiar așa de simplu..

(w882) sfantul-mi

Distribuția piesei de teatru:

MITICĂ BLAJINUL -  PETRICĂ GHEORGHIU 
ADELA COSÂMBESCU - STELA POPESCU 
ION CRISTEA - AMZA PELLEA 
GHEORGHE MITROFAN - DEM RĂDULESCU 
FROSA - TAMARA BUCIUCEANU BOTEZ

(w882) sfantul-mi

VASILE VASILE - DAN DAMIAN
IONESCU P. ANTON  -  DUMITRU CHESA
FLORIN COLIBAȘ  - HAMDI CERCHEZ
ADRIAN MATEESCU - SORIN GHEORGHIU 
GETA TUDORICĂ - RODICA NEGREA 
GICĂ BALABAN - SORIN MEDELENI 
DOINA BOBOC - GABRIELA POPESCU 
SECRETARA - CONSTANȚA GHEORGHE
POȘTAȘUL - CRISTIAN MOLFETA.

(w882) sfantul-mi

„Actorii au avut ce juca, iar distribuţia de la televiziune alcătuită de regizorul Nae Cosmescu e una de excepţie. Petre Gheorghiu e un Mitică Blajinul ideal pentru care actorul corespunde ca psihologie şi mijloace. Simplitate, bonomie, glas catifelat sunt trăsături personale ale actorului pe care personajul le evidenţiază la început şi le maschează comic când devine gangsterul de ocazie. Rolul e antologic interpretat. La fel cel al Adelei, în care străluceşte Stela Popescu, surprinzând mai ales în prima parte, când are de jucat modestia unei dactilografe, sentimentală şi resemnată. Erau anii de dinaintea trecerii actriţei la Teatrul de Revistă. În grupa pozitivilor îi mai vedem pe Tamara Buciuceanu în rolul îngrijitoarei Frosa, rudă cu Vica Delcă din Dimineaţa pierdută, pe Sorin Medeleni chiulangiul simpatic, cu fond uman bun şi Rodica Negrea, îngrozitor de tânără, jucând-o pe începătoarea sfioasă şi îndrăgostită”, nota Doina Papp în adevărul.ro.

În această vară, TVR 1 invită telespectatorii la întâlnirea cu unele dintre cele mai valoroase producții din Arhiva de Aur a Televiziunii Române. În fiecare zi de luni, din iulie până la sfârșitul lunii septembrie, postul va difuza spectacole de teatru care au marcat istoria scenei românești, reunind actori emblematici și regizori de prestigiu.

(w882) sfantul-mi

Despre actorul Petrică Gheorghiu, rolul principal în „Sfântul Mitică Blajinul”

„Sfântul Mitică blajinul” (TV), „Avalanșa”, „Tudor”, „Neamul Șoimăreștilor”, „Canarul și viscolul”, „Mihai Viteazul”, „Nunta de piatră”, „Astă seară dansăm în familie”, „Un zâmbet pentru mai târziu”, „Dincolo de pod”, „Roșcovanul”, „Marele singuratic”,  „E atât de aproape fericirea”, „Gustul și culoarea fericirii”, „Blestemul pământului-Blestemul iubirii”, „De ce trag clopotele, Mitică?”, „O scrisoare pierdută” (spectacol TV), „Așteptând un tren”, „Prea tineri pentru riduri”, „Horea”, „Cireșarii”, „Moromeții”, „Romeo și Julieta la sfârșit de noiembrie” - teatru TV, „Mușcata din fereastră” - teatru TV, „Destin fatal” etc. se numără printre spectacolele în care a strălucit actorul Petrică Gheorghiu.

Personalitate însemnată a teatrului românesc, Petrică Gheorghiu s-a născut la 20 iunie 1929, în Iași. A urmat studii la Conservatorul de Artă Dramatică din Iași. Și-a început cariera de actor la Teatrul Național „Vasile Alecsandri“ din același oraș, după care a fost remarcat de Lucia Sturdza-Bulandra, care, în 1956, l-a adus la Teatrul Municipal din București. Marea actriță Lucia Sturdza-Bulandra punea bazele unei trupe de elită sub titulatura Teatrul Municipal.

Petrică Gheorghiu a făcut parte din „generația de aur” a teatrului românesc, generație care cuprinde nume ca Ștefan Ciubotărașu, Fori Etterle, Clody Bertola, Victor Rebenciuc, Ileana Predescu, Irina Petrescu, Florian Pittiș și regizorul de teatru și film Liviu Ciulei. Mai târziu li s-a alăturat și neuitatul Toma Caragiu.

Petrică Gheorghiu a dat viaţă unor de roluri de o mare diversitate (peste 50) din dramaturgia națională și universală, îmbinând autenticitatea cu cizelarea artistică și un rar simț al adevarului scenic cu un rafinament fară cusur.

foto: TVR, capturi inregistrare piesa de teatru

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