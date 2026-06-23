Guvernul Veștea, respins de Parlament. Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare

TVRINFO

Tentativa de formare a unui nou Executiv s-a soldat cu un insucces în cadrul legislativului național, după ce echipa guvernamentală propusă de premierul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să întrunească sprijinul politic necesar. Președintele a convocat consultări cu partidele parlamentare, urmate de desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, prima delegație primită marți de șeful statului va fi cea a PSD, la ora 13:00, urmată de reprezentanții AUR, PNL, USR și UDMR. La consultări vor participa Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, precum și reprezentanții SOS România, POT, grupurile parlamentare Uniți pentru România și PACE – Întâi România, dar și parlamentarii neafiliați.

În urma centralizării opțiunilor exprimate în plenul reunit, s-a constatat o distanță considerabilă până la pragul legal indispensabil pentru preluarea puterii executive. Din totalul parlamentarilor înregistrați ca fiind prezenți la ședință, opțiunile favorabile s-au dovedit insuficiente pentru a valida noul Cabinet.

Reglementările constituționale și procedurale din România stipulează clar că validarea unei echipe ministeriale este condiționată de obținerea unei majorități absolute. Acest algoritm matematic presupune acumularea votului favorabil din partea a jumătate plus unu din numărul total al deputaților și senatorilor care compun Parlamentul, calculul raportându-se la întreaga structură a legislativului, iar nu doar la membrii aflați efectiv în sală în momentul scrutinului. Neatingerea acestei ponderi obligatorii a atras automat respingerea listei de miniștri și a programului de guvernare asociat.

Acest deznodământ reprezintă un moment de cotitură în dinamica politică actuală, fiind consemnată prima solicitare oficială de învestitură care este respinsă de legislativ în această sesiune procedurală. Pentru a preveni o stare de blocaj instituțional prelungit pe termen nedefinit, Legea Fundamentală instituie un mecanism de siguranță ce conferă șefului statului prerogativa de a dizolva Parlamentul și de a convoca alegeri anticipate. Activarea acestei pârghii juridice extreme este însă strict condiționată de îndeplinirea simultană a unor termene și criterii stricte. Astfel, este imperativă trecerea unui interval de minimum două luni de la eșecul inițial din plen și, totodată, consemnarea a cel puțin două refuzuri din partea parlamentarilor pentru formule guvernamentale distincte.

Până la configurarea unei noi majorități capabile să depășească testul încrederii parlamentare și să depună jurământul oficial, stabilitatea administrativă a statului va fi gestionată în continuare de actuala structură executivă. Conducerea curentă a treburilor publice rămâne astfel în responsabilitatea echipei ministeriale interimare conduse de Ilie Bolojan. Acest cabinet interimar va funcționa însă sub un regim juridic restrictiv, mandatul său fiind limitat strict la gestionarea problemelor curente și administrative ale țării, având interdicția explicită de a promova inițiative legislative majore sau de a emite ordonanțe de urgență.