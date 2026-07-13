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BAC 2026: Soluționarea contestațiilor urcă rata de promovare la cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani

publicat: Luni, 13 Iulie 2026
 TVRINFO 

Ministerul Educației a publicat rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat pentru sesiunea de vară a anului 2026, devansând cu o zi calendarul inițial.

 

Datele centralizate după finalizarea procesului de reevaluare a lucrărilor reflectă o dinamică pozitivă majoră, rata generală de promovare înregistrând o creștere de peste două procente comparativ cu faza inițială. Indicatorul final a atins valoarea de 76,9%, stabilind astfel un record absolut pentru ultimele aproape două decenii de examinare.

Procesul de recorectare a modificat semnificativ și situația excelenței academice. Numărul absolvenților care au încheiat evaluările cu media generală maximă a crescut substanțial, ajungând la un total de șaptezeci de candidați. De asemenea, cele mai multe medii din categoria superioară de performanță s-au stabilit în intervalul cuprins între 9,00 și 9,49. La nivelul disciplinelor de studiu, notele maxime au înregistrat majorări în cadrul tuturor probelor scrise, cele mai multe fiind consemnate la proba obligatorie a profilului, urmată îndeaproape de proba la alegere a specializării, unde disciplina Logică și argumentare a generat cele mai multe lucrări perfecte.

Din perspectivă geografică, județul Cluj își menține prima poziție în clasamentul național al productivității educaționale, în timp ce ierarhia imediat următoare a suferit modificări prin devansarea județului Alba de către Brașov. Capitala a înregistrat o rată de succes de peste optzeci și unu la sută, iar județul Ilfov a raportat cea mai pronunțată creștere a procentului de promovare în urma reevaluărilor, chiar dacă această regiune continuă să înregistreze cel mai redus volum de note de trecere la nivel național pentru al șaptelea an consecutiv.

Statistica finală arată că peste nouăzeci și șapte de mii de candidați au reușit să promoveze examenul în această sesiune. Analiza structurală evidențiază un procent de reușită de peste optzeci și unu la sută în rândul absolvenților din promoția curentă, în timp ce pentru seriile anterioare indicatorul s-a situat la puțin peste treizeci și cinci la sută. Modificările de amploare pe tabelul de performanță au survenit în urma depunerii unui volum masiv de contestații, care a reprezentat aproximativ cincisprezece la sută din totalul lucrărilor redactate, cele mai multe cereri vizând proba scrisă de Limba și literatura română. Notele afișate sunt definitive, urmând să fie utilizate în procesul de admitere la instituțiile de învățământ superior, în timp ce candidații respinși sau eliminați au posibilitatea de a se înscrie, la jumătatea lunii iulie, pentru sesiunea a doua a examenului, programată în luna august.

Tag-uri: Bac 2026, bacalaureat 2026, rezultate bac, rezultate finale bacalaureat

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