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Creatorul „Teleenciclopediei”, Dumitru Udrescu, a trecut în nefiinţă

publicat: Luni, 20 Iulie 2026

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Dumitru Udrescu, omul a cărui viziune a dat naştere unuia dintre cele mai longevive programe din istoria media românească, s-a stins din viaţă la Los Angeles, oraşul în care locuia de aproape cinci decenii.

 

În anul 1965, Dumitru Udrescu, alături de co-realizatorul Adolf Oprescu, punea bazele unui proiect de pionierat: „Teleenciclopedia”. În foarte scurt timp de la prima difuzare,  alături de echipa TVR, Dumitru Udrescu a reuşit să  transforme emisiunea într-o „fereastră spre ceva care să fie altceva decât ideologia exasperantă a timpului”, aşa cum mărturisea  în unul dintre interviurile sale.

Prima ediţie „Teleenciclopedia” a fost transmisă în direct pe 22 mai 1965 şi tot atunci, primii producători, Adolf Oprescu și Dumitru Udrescu, au ales drept identitate sonoră faimoasa arie pentru pian şi orchestră compusă de Nicolae Kirculescu.

De a lungul timpului, munca lui Dumitru Udrescu a fost continuată cu dăruire de generaţii de profesionişti din TVR. Astăzi, „Teleenciclopedia” reprezintă un etalon de excelenţă: peste 60 de ani de difuzare neîntreruptă, peste 2.850 de ediţii transmise, cel mai longeviv şi respectat magazin tv de ştiinţă şi cultură din istoria televiziunii din România.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Tag-uri: Dumitru Udrescu, Teleenciclopedia

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