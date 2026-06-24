Șeful statului propune accelerarea negocierilor pentru un guvern minoritar bazat pe un acord parlamentar

TVRINFO

Procesul de identificare a unei ieșiri din actualul blocaj instituțional a intrat într-o nouă etapă crucială, în urma rundei de discuții desfășurate între președintele țării și reprezentanții formațiunilor politice.

Evaluarea stadiului negocierilor indică o schimbare de strategie în privința configurării viitorului Executiv. În urma consultărilor oficiale destinate deblocării crizei politice actuale, opțiunea care tinde să întrunească cel mai mare grad de fezabilitate este cea a unui cabinet minoritar, o formulă ce urmează să funcționeze pe baza unui pact de susținere legislativă agreat în prealabil de o majoritate de conjunctură.

Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan imediat după finalizarea discuțiilor cu delegațiile partidelor și ale grupurilor parlamentare subliniază necesitatea unei schimbări de paradigmă. Prin intermediul unei comunicări publice, s-a adresat o invitație fermă tuturor actorilor politici de a iniția neîntârziat consultări bilaterale și multilaterale în vederea redactării și semnării acestui acord parlamentar de sprijin. Acest document juridic și politic ar trebui să definească parametrii clari în care legislativul va asigura stabilitatea viitorului aparat guvernamental, oferind garanții că proiectele fundamentale nu vor fi blocate.

Strategia avansată presupune ca propunerile concrete pentru funcția de prim-ministru și pentru structura Cabinetului să fie înaintate instituției prezidențiale abia după ce partidele vor ajunge la un numitor comun privind termenii acordului de susținere. Această abordare urmărește să prevină un nou eșec în faza votului de învestitură, asigurând o bază de dialog predictibilă înainte ca o nouă listă de miniștri să fie trimisă spre dezbatere în plenul reunit al Parlamentului. Se urmărește astfel crearea unui mecanism de cooperare transpartidică menit să ofere stabilitate într-o perioadă de incertitudine.

Următoarea perioadă va fi marcată de negocieri intense, ritmul impus de Administrația Prezidențială fiind unul extrem de alert. Urgența instalării unui executiv cu puteri depline este considerată majoră, contextul economic și social impunând o gestionare eficientă a treburilor publice, aspect imposibil de realizat sub auspiciile unui cabinet interimar cu atribuții limitate. Prin urmare, responsabilitatea deblocării situației este transferată direct către partidele reprezentate în Parlament, succesul noului demers depinzând exclusiv de capacitatea acestora de a prioritiza stabilitatea instituțională în detrimentul divergențelor doctrinare.

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