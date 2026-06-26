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Cine decide echilibrul puterii? „Info Etnic” analizează rolul minorităților în negocierile politice

publicat: Vineri, 26 Iunie 2026
 TVRINFO 

Duminică, 28 iunie, de la ora 11:00, în direct la TVR INFO, Boris Velimirovici și echipa „Info Etnic” discută despre promisiuni, compromisuri și responsabilitatea reprezentanților minorităților în actualul context politic.

 

Între dileme și promisiuni, între compromisuri și interese, scena politică începe să contureze noi scenarii, inclusiv posibilitatea unor guverne minoritare susținute de reprezentanții minorităților naționale. În încercarea de a redefini alianțele și de a stabili cine este cu adevărat frecventabil și pro-occidental etichetele sunt abandonate, iar jocul politic pare să se reseteze. Orgoliile, însă, rămân. Și „onoarea nereperată”, vorba lui nenea Iancu.

În acest context, Boris Velimirovici, realizatorul emisiunii, afirmă: „Cred că reprezentanții minorităților trebuie să cântărească foarte atent oportunitățile și promisiunile. Sprijinul lor nu ar trebui acordat în schimbul unor angajamente conjuncturale, ci doar pe baza unor garanții și măsuri concrete, care să răspundă cu adevărat nevoilor comunităților pe care le reprezintă.”

Alături de Bianca Vasile, Tiberiu Stoichici și George Lungoci, Boris Velimirovici propune o nouă ediție a emisiunii „Info Etnic”, dedicată rolului pe care îl pot juca reprezentanții minorităților în ecuația formării viitorului guvern și provocărilor pe care le implică actualele negocieri politice.

„Info Etnic” poate fi urmărită duminică, 28 iunie, în direct, de la ora 11:00, la TVR INFO, TVR+ și pagina de Facebook „Alte Minorități”. Emisiunea poate fi urmărită în reluare de la miezul nopții.

Tag-uri: Bianca Vasile, Boris Velimirovici, George Lungoci, info etnic, Tiberiu Stoichici, TVR INFO

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