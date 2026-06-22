„După cancer, multe dintre paciente capătă o lumină pe care nu ai cum să nu o remarci.” Un nou „Brilliant” la TVR INFO

TVRINFO

Dan Cristian Radu, medic primar în domeniul obstetricii şi ginecologiei, este invitatul realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ediţie a emisiunii. Ne vorbeşte despre triumful vieţii – sarcina după cancer, pe 20, respectiv pe 27 iunie, de la ora 23.00, la TVR INFO.

„Într-o lume în care cancerul ginecologic fură adesea nu doar sănătatea, ci și însăși esența feminității, visul de a fi mamă şi încrederea în propriul corp, există medici care refuză să accepte această pierdere ca pe o fatalitate”, îşi începe Loredana Negrilă pledoaria ce îl introduce în scenă pe invitatul său la „Brilliant”. Dan Cristian Radu este medic primar obstetrică-ginecologie şi un om care a ales să stea nu doar în sala de operație, ci și în inima femeilor care luptă pentru viaţa lor. Îl cunoaştem într-o ediţie „Brilliant” de pus în ramă, difuzată în două părţi, pe 20 şi pe 27 iunie, de la ora 23.00, la TVR INFO.

Cu o experiență solidă în diagnosticarea precoce, tratarea cancerelor ginecologice, conservarea fertilității şi însoțirea femeilor în cele mai delicate momente ale vieții lor, el este „specialistul care a învăţat de-a lungul timpului să fie vocea acelor situaţii aflate, deseori, la graniţa dintre viaţă şi moarte. Şi pe care îndrăznim să le numim, de ce nu, miracole”, spune Loredana Negrilă despre invitatul său.

„Omul care aduce viața”, Dan Cristian Radu şi-a dedicat propria viaţă sănătăţii femeilor – şi, implicit, mamelor. Şi-a ales drumul inspirat de mama sa, şi ea medic. Dar simte că şi-a găsit menirea şi, aşa cum el însuşi declară, „bucuria de a vedea pacientele vindecate este de neprețuit”.

În dialogul cu realizatoarea TVR Loredana Negrilă, medicul vorbeşte despre prevenţie, care „salvează vieţi”, despre speranța unei femei după cancer, despre o nouă viață după acest diagnostic crunt şi chiar despre maternitatea post-diagnostic. Pentru că, da, există protocoale medicale care redau dreptul la maternitate, afirmă Dan Cristian Radu. Medicul avertizează, însă, asupra faptului că „odată cu înaintarea în vârstă, fertilitatea femeii scade natural și progresiv”. Şi, din păcate, spune tot el, „trăim într-o societate în care, din punct de vedere cultural, nu mai este necesar să faci copii.”

Pentru femeile care se confruntă cu un diagnostic înspăimântător, medicul Dan Cristian Radu are o veste încurajatoare: „România are, în prezent, resurse pentru a învinge cancerul.” Este vital, spune el, ca medicul să ofere pacientei speranță, admiţând că „lupta cu factorul psihologic este cea mai dificilă.”

„Invitatul meu ştie, mai presus de confirmările ştiinţei, că a vindeca înseamnă mai mult decât a elimina boala, prin puterea compasiunii pentru fiecare viață pe care o atinge. Şi nu puţine sunt momentele în care alege să privească dincolo de cel mai greu diagnostic. Crede în forţa femeii, în visul de a deveni mamă, pe care boala, uneori, încearcă să-l stingă”, completează Loredana Negrilă. O opinie întărită de observaţia medicului Dan Cristian Radu: „După cancer, multe dintre paciente capătă o lumină pe care nu ai cum să nu o remarci.”

Despre omul care pledează pentru viaţă cum puţini o fac, care vrea să facă din sănătatea femeii o prioritate naţională, despre un obstetrician care are grijă de echilibrul emoţional al pacientelor sale la fel de mult cum are de starea lor fizică, într-o ediţie în premieră a emisiunii „Brilliant”, pe 20, respectiv 27 iunie, de la ora 23.00, la TVR INFO.

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Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Urmărim interviul Loredanei cu Dan Cristian Radu pe 20 iunie (partea I) şi pe 27 iunie (partea a II-a), de la ora 23.00, la TVR INFO.