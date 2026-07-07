Notele la Bacalaureat, publicate de Ministerul Educației

TVRINFO

Ministerul Educației a publicat rezultatele inițiale obținute de absolvenții de liceu în cadrul sesiunii de vară a examenului național de Bacalaureat.

Datele centralizate înainte de depunerea și soluționarea contestațiilor indică o rată cumulată de promovare de 74,8%. Acest indicator reliefează o dinamică pozitivă a sistemului de învățământ, fiind înregistrată o ușoară creștere comparativ cu procentul de 74,3% consemnat în aceeași etapă a sesiunii din anul precedent. Situațiile statistice au fost făcute publice în cursul zilei de marți, 7 iulie, prin intermediul platformei online dedicate, dar și prin afișare clasică la avizierele unităților de învățământ care au funcționat ca centre de examen.

Din totalul celor peste o sută douăzeci și șase de mii de absolvenți care s-au prezentat la probele scrise, s-a stabilit că peste nouăzeci și patru de mii de candidați au reușit să promoveze examenul. Analiza detaliată pe categorii de participanți evidențiază o discrepanță majoră de performanță între generații. Absolvenții din promoția curentă au înregistrat o rată de succes de aproape optzeci la sută, în timp ce pentru candidații proveniți din seriile anterioare procentul de reușită s-a situat la puțin peste treizeci și unu la sută. Excelența academică este reprezentată în această sesiune de un grup restrâns de patruzeci și cinci de tineri care au încheiat evaluările cu media generală maximă. La polul opus, statisticile oficiale includ și un număr semnificativ de persoane absente, precum și câteva zeci de cazuri de eliminare din cauza unor nereguli procedurale.

Performanțele pe discipline arată un volum consistent de note maxime obținute la nivel național, cele mai multe fiind înregistrate în cadrul probei obligatorii a profilului, unde disciplinele Matematică și Istorie au cumulat o pondere importantă de calificative de top. De asemenea, proba la alegere a profilului și specializării a generat mii de note maxime, disciplina Logică și argumentare remarcându-se printr-un număr ridicat de lucrări perfecte. În ceea ce privește segmentul mediei generale, segmentul cel mai reprezentat la nivel de performanță superioară este cel cuprins între notele 9,00 și 9,49, unde s-au încadrat peste șaisprezece mii de absolvenți.

Pentru candidații nemulțumiți de punctajele primite, calendarul oficial prevede deschiderea imediată a perioadei de reevaluare. Cererile de contestație pot fi depuse începând de marți după-amiază, procesul continuând și pe parcursul următoarelor două zile. În același interval de timp, există posibilitatea solicitării vizualizării lucrărilor scrise, deși această procedură nu condiționează depunerea unei contestații propriu-zise. Autoritățile din educație reamintesc faptul că notele acordate în faza de reevaluare sunt definitive, ceea ce înseamnă că acestea pot modifica rezultatul inițial atât prin creștere, cât și prin scădere.

Toate datele curente sunt prezentate public într-un format complet anonimizat, respectându-se normele de confidențialitate prin utilizarea codurilor individuale primite de candidați la începutul examenului. Clasificările finale și listele actualizate după rezolvarea tuturor solicitărilor vor fi publicate la jumătatea lunii iulie. Pentru a fi declarați promovați, tinerii trebuie să fi participat la evaluarea competențelor, să fi obținut cel puțin nota 5 la fiecare disciplină scrisă și să atingă o medie generală minimă de 6.