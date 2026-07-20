Spania cucerește al doilea titlu mondial din istorie după o finală dramatică decisă în prelungiri

TVRSPORT TVRSPORT

Selecționata Spaniei și-a adjudecat trofeul Cupei Mondiale de fotbal, ediția 2026, în urma unei victorii obținute cu scorul de 1-0 în fața reprezentativei Argentinei.

Ultimul act al competiției, desfășurat la New Jersey, a intrat în istorie ca prima finală disputată direct între deținătoarele titlurilor continentale din Europa și America de Sud. Din punct de vedere organizatoric, evenimentul a consemnat elemente atipice pentru protocoalele clasice, precum intonarea imnului țării gazdă în absența echipei naționale de pe teren și extinderea pauzei regulamentare pentru un spectacol artistic de amploare.

Confruntarea a debutat fără o perioadă clasică de tatonare, ambele formații trecându-și în cont oportunități rapide prin Lamine Yamal, respectiv Julian Alvarez. Ulterior, selecționata iberică a impus o dominare teritorială accentuată, în timp ce defensiva sud-americană s-a repliat eficient, blocând spațiile de manevră. Un rol central în strategia tactică a spaniolilor l-a avut anihilarea căpitanului argentinian Lionel Messi, supravegheat strict pe tot parcursul jocului. Problemele defensive ale campioanei din America de Sud s-au accentuat spre finalul primei reprize, când fundașul central Lisandro Martinez a fost înlocuit prematur din cauza unei accidentări.

În repriza secundă, echipa condusă de Luis de la Fuente a intensificat presiunea ofensivă, utilizând o posesie prelungită și superioară. Schimbările efectuate la nivelul atacului au adus un plus de dinamică, portarul Emiliano Martinez fiind supus unui tir constant de șuturi periculoase. Finalul timpului regulamentar a fost marcat de eliminarea mijlocașului argentinian Enzo Fernandez, care a primit al doilea cartonaș galben în minutele de prelungire ale celor 90 de minute, lăsându-și echipa în inferioritate numerică chiar înaintea reprizelor suplimentare.

Superioritatea numerică a spaniolilor a transformat prelungirile într-un asalt continuu la poarta sud-americană. Echilibrul a fost rupt definitiv în minutul o sută șase, când o acțiune colectivă purtată pe flancuri a fost finalizată de Ferran Torres, care a trimis mingea sub bara transversală. Deși Argentina a riscat totul pe cartea atacului în ultimele secvențe ale meciului, irosind șanse mari prin Senesi și Simeone, tabela a rămas neschimbată. Prin acest succes, Spania își trece în palmares al doilea titlu mondial din istorie și preia ștafeta pentru organizarea ediției centenare din 2030, în timp ce competiția din acest an stabilește noi recorduri statistice la nivelul golgeterilor din fotbalul internațional.

Câștigătoarea finalei Cupei Mondiale de Fotbal nu va pleca doar cu cel mai râvnit trofeu din fotbal, ci și cu un premiu-record. Federația națională a echipei care va deveni campioană mondială va primi 51 de milioane de dolari, potrivit Associated Press.

Finalista învinsă va încasa 34 de milioane de dolari.

sursa foto: shutterstock/Sergey Nivens