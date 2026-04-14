Proiectul de modificare a Legii insolvenței persoanelor fizice, în dezbatere publică

Guvernul pregătește o modificare substanțială a Legii insolvenței persoanelor fizice, în contextul în care numărul românilor care își declară falimentul personal a atins cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani, crescând de peste șase ori în ultima jumătate de decadă.

Această tendință, alimentată în principal de scăderea nivelului de trai și de dificultățile economice, a determinat autoritățile să propună măsuri care să faciliteze accesul la procedurile de redresare financiară pentru un număr mai mare de cetățeni.

Principala noutate a proiectului vizează protecția socială, prin introducerea locuinței familiei în categoria bunurilor neurmăribile, cu condiția ca aceasta să fie singura proprietate deținută și să deservească strict nevoile de locuire ale debitorului. De asemenea, se urmărește scăderea pragului minim al datoriilor necesar pentru accesarea procedurii, de la valoarea a 15 salarii minime brute la doar 10 salarii, facilitând astfel intrarea în insolvență pentru persoanele cu debite care depășesc pragul de aproximativ 40.000 de lei.

Deși procedura devine mai accesibilă, condițiile de eligibilitate rămân stricte pentru a preveni abuzurile: solicitanții trebuie să demonstreze că veniturile curente sunt insuficiente pentru acoperirea plăților, că datoriile nu au fost acumulate cu rea-voință și că nu au condamnări pentru fraude financiare. Această reformă legislativă este privită de consultanții fiscali ca o plasă de siguranță necesară în perioade de recesiune, oferind datornicilor o cale structurată de a-și achita restanțele prin planuri de reeșalonare sau lichidarea controlată a activelor, fără riscul iminent de a rămâne fără adăpost.

