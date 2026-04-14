Proiectul de modificare a Legii insolvenței persoanelor fizice, în dezbatere publică

publicat: Marţi, 14 Aprilie 2026
Guvernul pregătește o modificare substanțială a Legii insolvenței persoanelor fizice, în contextul în care numărul românilor care își declară falimentul personal a atins cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani, crescând de peste șase ori în ultima jumătate de decadă.

 

Această tendință, alimentată în principal de scăderea nivelului de trai și de dificultățile economice, a determinat autoritățile să propună măsuri care să faciliteze accesul la procedurile de redresare financiară pentru un număr mai mare de cetățeni.

Principala noutate a proiectului vizează protecția socială, prin introducerea locuinței familiei în categoria bunurilor neurmăribile, cu condiția ca aceasta să fie singura proprietate deținută și să deservească strict nevoile de locuire ale debitorului. De asemenea, se urmărește scăderea pragului minim al datoriilor necesar pentru accesarea procedurii, de la valoarea a 15 salarii minime brute la doar 10 salarii, facilitând astfel intrarea în insolvență pentru persoanele cu debite care depășesc pragul de aproximativ 40.000 de lei.

Deși procedura devine mai accesibilă, condițiile de eligibilitate rămân stricte pentru a preveni abuzurile: solicitanții trebuie să demonstreze că veniturile curente sunt insuficiente pentru acoperirea plăților, că datoriile nu au fost acumulate cu rea-voință și că nu au condamnări pentru fraude financiare. Această reformă legislativă este privită de consultanții fiscali ca o plasă de siguranță necesară în perioade de recesiune, oferind datornicilor o cale structurată de a-și achita restanțele prin planuri de reeșalonare sau lichidarea controlată a activelor, fără riscul iminent de a rămâne fără adăpost.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

14 Aprilie, 09:28

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, în vizită în China pentru discuţii privind problemele internaţionale actuale

14 Aprilie, 08:21

JD Vance acuză Teheranul de terorism economic: Mingea e în terenul Iranului. Noi avem cărțile și avantajul militar

14 Aprilie, 08:15

Sistemul de pensii, sub o presiune mare: Tot mai puțini angajați susțin tot mai mulți pensionari

14 Aprilie, 07:34

Parchetul European a început o investigație privind achiziția microbuzelor electrice școlare finanțate prin PNRR

Misterul unei unei crime despre care s-au scris cărţi şi sute de articole. Documentarul „Ioan Petru Culianu. Ioan, câte dimineţi în numele tău”, la TVR Cultural

Misterul unei unei crime despre care s-au scris cărţi şi sute de articole. Documentarul „Ioan Petru Culianu. Ioan, câte dimineţi în numele tău”, la TVR Cultural

21 mai 1991. Profesorul  Ioan Petru Culianu, discipolul lui Mircea Eliade, este asasinat, în Chicago, Statele Unite. Un asasinat fără asasini! ...

„Dosar România”, la TVR 1: ROMÂNIA XXL, un documentar semnat de Alina Amza

„Dosar România”, la TVR 1: ROMÂNIA XXL, un documentar semnat de Alina Amza

Despre kilograme. Despre izolare. Despre perseverență. Și despre adevărurile pe care preferăm să nu le vedem... un documentar dureros de serios, ...

Barbra Streisand, povestea din spatele strălucii ecranelor, la TVR 1

Dacă vă întrebaţi cine ar putea fi „mama spirituală” a Madonnei, Rihannei, a lui Mariah Carey, Lady Gaga sau a lui Béyoncé şi a tuturor ...

De la Bratislava la Trenčín: experiențe autentice slovace - „Hai-Hui… cu Marina!”, la TVR 2

Săptămâna aceasta, Marina Almășan ne poartă „Hai-Hui…!” prin Slovacia, o destinaţie plină de farmec și povești savuroase.  Vedeta TVR  şi ...

Dispoziția unui sportiv la momentul performanței

Dispoziția unui sportiv la momentul performanței reprezintă un construct dinamic, reprezentând interacțiunea complexă dintre personalitatea sa ...

Iuliana Marciuc prezintă două portrete ale curajului: Simona Tănase și Andreea Sârbu, într-o nouă ediție „Destine ca-n filme”, pe TVR 2

Poveşti de viaţă desprinse parcă din filme! Iuliana Marciuc are invitate două femei puternice în ediţia din 14 aprilie – Simona Tănase, o ...

„Drumul spre Viena” al Alexandrei Căpitănescu începe la TVR

Din 14 aprilie, Liana Stanciu ne invită să urmărim evoluţia reprezentantei României la Eurovision 2026, de la sesiunile de pregătire la ...

„Catherine Deneuve în fața obiectivului” - povestea unei reinventări continue, la TVR 1

Simbol al cinematografiei franceze, Catherine Deneuve ni se dezvăluie dincolo de mitul „blondei reci” în documentarul „Catherine Deneuve în fața ...

Învierea Domnului, biruința morții și sărbătoarea vieții

Întreaga învățătură a Bisericii se întemeiază pe Învierea lui Hristos. Învierea este cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Să ne bucurăm și ...

Paula Seling: „Am ales să vedem minunile din jur și să le transformăm în muzică, lumină și bucurie.”

În a doua zi de Paşti, TVR difuzează în premieră absolută un fragment din concertul extraordinar „Colindăm prin viață”, susținut de Paula Seling ...

Un psiholog în temnițele comuniste: Viața și destinul savantului NICOLAE MĂRGINEANU

Emisiunea „Omul și timpul” propune la TVR Cultural, într-o ediție specială de Paști, un dialog profund despre memorie, destin și felul în care ...

Corp, Creație și Transcendență. Artistul și Dumnezeu

Emisiunea „Convorbiri spirituale” propune la TVR Cultural, în această ediție specială de Paște, un dialog despre sens, creație și legătura ...

Ultimele povești din universul monahal european, la TVR INFO

În a doua zi de Paști, luni, 13 aprilie, TVR INFO difuzează ultimele două episoade ale seriei „Mânăstiri din Europa”. O călătorie impresionantă ...

Paștele între tradiție și prezent – Ediție specială cu Cătălin Ştefănescu

Despre credință și societate, o reflecție asupra modului în care trăim astăzi Sărbătorile Pascale într-o lume marcată de incertitudini, în ...

