loader
Foto

Între etichete și dialog: Dan Dungaciu, invitat la „Info Etnic”, într-o ediție dedicată reconcilierii sociale

publicat: Vineri, 05 Iunie 2026
 TVRINFO 

Duminică, de la ora 11:00, la TVR INFO, Boris Velimirovici propune o dezbatere despre diviziunile din societatea românească, prejudecăți, identitate și nevoia de dialog autentic.

 

Într-o perioadă în care societatea românească pare tot mai fragmentată între etichete, percepții și tabere ideologice, emisiunea „Info Etnic” propune o ediție specială dedicată ideii de reconciliere socială, prin identificarea obstacolelor reale care alimentează polarizarea și prin depășirea prejudecăților care blochează dialogul.

Invitatul ediției este profesorul Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, care aduce în discuție tema identității culturale și pe cea a divizării societății.

„Miza nu este etnia. Miza este forța, educația, respectul și viziunea”, afirma profesorul Dan Dungaciu, referitor la un necesar proiect cultural identitar pe care instituțiile reprezentative ar trebui să și-l asume.

Dincolo de etichetele care divid societatea

Patriotismul, ordinea socială, teoriile conspirației, relația cu Europa, raportarea la valorile tradiționale și la alteritate sunt doar câteva dintre temele care vor fi abordate într-o ediție ce își propune să înțeleagă mecanismele care alimentează radicalizarea și sentimentul de excludere resimțit de o parte a societății.

Fără a evita subiectele incomode, dialogul pornește de la întrebarea esențială: cum poate fi reconstruită încrederea într-o societate în care mulți oameni simt că nu sunt ascultați și că opiniile lor nu contează?

Boris Velimirovici: „Trebuie să reconstruim punțile de dialog”

Realizatorul emisiunii, Boris Velimirovici, explică miza acestei ediții speciale și necesitatea unei discuții care să depășească simplificările și etichetele politice.

„În ultimii ani, s-a vorbit mult despre «suveraniști» și «proeuropeni», de parcă cele două etichete ar defini complet oamenii și convingerile lor. Realitatea este mult mai nuanțată. Ne propunem să ascultăm, să punem întrebări și să căutăm punctele de întâlnire. Nu pentru a uniformiza opiniile sau pentru a elimina diferențele, ci pentru a reconstrui punți de dialog acolo unde astăzi există doar ziduri. Pentru că o societate nu se consolidează atunci când oamenii strigă unii la alții, ci atunci când sunt dispuși să se asculte.”

O ediție despre înțelegere și depășirea prejudecăților

Noua ediție „Info Etnic” își propune să ofere un spațiu de reflecție asupra tensiunilor și clivajelor care traversează societatea românească, analizând cauzele acestora și posibilitățile reale de apropiere între grupuri și perspective diferite.

Emisiunea aduce în prim-plan ideea că reconcilierea socială nu poate începe decât prin înțelegerea celuilalt și prin renunțarea la etichetele care transformă dialogul în confruntare.

„Info Etnic” se vede în direct duminică, 7 iunie, de la ora 11:00, la TVR INFO, pe TVR+ și pe pagina de Facebook „Alte Minorități”. Emisiunea va fi redifuzată de la miezul nopții.

Tag-uri: Boris Velimirovici, Dan Dungaciu, Infoetnic, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

05 Iunie, 16:48

Radu Miruţă: Autorităţile ucrainene au informat că au pierdut controlul a patru drone

05 Iunie, 16:38

Nicușor Dan: Toate cele patru drone s-au autodetonat, niciuna nu a produs victime. În acest moment, nu mai există vreun pericol

05 Iunie, 15:13

Marina ucraineană recunoaște: Drona explodată în portul Constanța era a Ucrainei. A pierdut controlul, în urma unui acțiuni de bruiaj a Rusiei

05 Iunie, 15:06

Raed Arafat: Planul roșu a fost dezactivat. Evacuările de pe plaje au fost sistate

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Între etichete și dialog: Dan Dungaciu, invitat la „Info Etnic”, într-o ediție dedicată reconcilierii sociale

  TVRINFO     TVRINFO 

Între etichete și dialog: Dan Dungaciu, invitat la „Info Etnic”, într-o ediție dedicată reconcilierii sociale

Duminică, de la ora 11:00, la TVR INFO, Boris Velimirovici propune o dezbatere despre diviziunile din societatea românească, prejudecăți, ...

TVR Cultural aduce Bucharest Design Festival pe micile ecrane: patru ediții speciale dedicate creativității contemporane

  PROMO     TVRCULTURAL 

TVR Cultural aduce Bucharest Design Festival pe micile ecrane: patru ediții speciale dedicate creativității contemporane

Din 7 iunie, în fiecare duminică, de la ora 18:30, TVR Cultural difuzează o serie de emisiuni prezentate de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel, ...

„Sunt singurul copil din lume care face artă din piese LEGO”. Albert Oprea, „Brilliantul” săptămânii, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Sunt singurul copil din lume care face artă din piese LEGO”. Albert Oprea, „Brilliantul” săptămânii, la TVR INFO

Micul artist care a uimit România, copilul care creează emoţii din mii de piese este invitatul realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ediţie a ...

”A doua emigrare” – numai la TVR Internațional

  RECOMANDARI     TVRI 

”A doua emigrare” – numai la TVR Internațional

Despre artă, vise și proiecte dedicate românilor din diaspora, într-un nou episod al emisiunii ”A doua emigrare” – numai la TVR Internațional.

Din subteranul istoriei, la lumina turismului: Renașterea din Banatul Montan, în documentarul „Anina şi Ciudanovița. După 20 de ani”, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

Din subteranul istoriei, la lumina turismului: Renașterea din Banatul Montan, în documentarul „Anina şi Ciudanovița. După 20 de ani”, la „Dosar România”

Cum au trecut Anina și Ciudanovița de la uraniu și huilă, la cel mai curat aer din România. Istoria dramatică a localităţilor din județul ...

„Comorile neamului” – îndrăgite voci ale folclorului românesc, într-un concert ce onorează valorile strămoşeşti, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Comorile neamului” – îndrăgite voci ale folclorului românesc, într-un concert ce onorează valorile strămoşeşti, la TVR 1

Tradiția, portul popular și cântecul autentic românesc se întâlnesc într-un spectacol de excepție: „Comorile neamului”, un concert de muzică ...

Vara amintirilor: Voie bună cu Stela Popescu, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Vara amintirilor: Voie bună cu Stela Popescu, la TVR 2

Sub genericul „TVR 70”, la TVR 2 ne bucurăm să o revedem pe iubita actriţă Stela Popescu în scenete şi cuplete celebre realizate în anii '80. ...

Final de sezon „Ediţie limitată”, cu un interviu esențial. Sâmbătă, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Final de sezon „Ediţie limitată”, cu un interviu esențial. Sâmbătă, la TVR Cultural

Una dintre cele mai sclipitoare şi analitice minți ale României, publicistul, profesorul și doctorul în filosofie Mihnea Măruţă este invitatul ...

Eugen Tomac, desemnat prim-ministru

  TVRINFO     TVRINFO 

Eugen Tomac, desemnat prim-ministru

Președintele României l-a desemnat oficial pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, deschizând astfel calea procedurilor constituționale ...

Gândirea pozitivă nu este suficientă în pregătirea mentală pentru sportul de performanță

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Gândirea pozitivă nu este suficientă în pregătirea mentală pentru sportul de performanță

Atunci când se discută despre performanța în sport, probabil primul sfat oferit este acela de a gândi pozitiv.

Despre rock, în toate formele sale, cu Jack of All Trades – sâmbătă, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Despre rock, în toate formele sale, cu Jack of All Trades – sâmbătă, la „Rock Maniac”

Rockul alternativ se combină perfect cu genuri ca folk, hip-hop sau post-rock. Dovada – succesul trupei Jack of All Trades, de peste 10 ani. ...

“Povestea din ochii lor”, sâmbătă la TVR 1

  RECOMANDARI     TVR1 

“Povestea din ochii lor”, sâmbătă la TVR 1

Sâmbătă 6 iunie, la TVR 1 și TVR+, de la ora 9:15, alături de moderatorii Anca Mazilu şi Bogdan Muzgoci va veni “Doctorul animalelor ...

Comisia Europeană a publicat Raportul de țară pentru România

  TVRINFO     TVRINFO 

Comisia Europeană a publicat Raportul de țară pentru România

Raportul de țară dedicat României include și setul de recomandări economice pentru perioada viitoare.

Gala Premiilor „Observator cultural” – ediţie aniversară, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Gala Premiilor „Observator cultural” – ediţie aniversară, la TVR Cultural

Evenimentul ce recompensează meritele scriitorilor contemporani a ajuns la ediţia cu numărul 20. Gala de pe scena Teatrului Odeon din Capitală ...

Gala copilăriei la „Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Gala copilăriei la „Drag de România mea!”

Culoare, bucurie, nostalgie, amintiri, emoție şi cea mai bună muzică pentru copiii mai mici sau mai mari.

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate