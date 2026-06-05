Între etichete și dialog: Dan Dungaciu, invitat la „Info Etnic”, într-o ediție dedicată reconcilierii sociale

TVRINFO

Duminică, de la ora 11:00, la TVR INFO, Boris Velimirovici propune o dezbatere despre diviziunile din societatea românească, prejudecăți, identitate și nevoia de dialog autentic.

Într-o perioadă în care societatea românească pare tot mai fragmentată între etichete, percepții și tabere ideologice, emisiunea „Info Etnic” propune o ediție specială dedicată ideii de reconciliere socială, prin identificarea obstacolelor reale care alimentează polarizarea și prin depășirea prejudecăților care blochează dialogul.

Invitatul ediției este profesorul Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, care aduce în discuție tema identității culturale și pe cea a divizării societății.

„Miza nu este etnia. Miza este forța, educația, respectul și viziunea”, afirma profesorul Dan Dungaciu, referitor la un necesar proiect cultural identitar pe care instituțiile reprezentative ar trebui să și-l asume.

Dincolo de etichetele care divid societatea

Patriotismul, ordinea socială, teoriile conspirației, relația cu Europa, raportarea la valorile tradiționale și la alteritate sunt doar câteva dintre temele care vor fi abordate într-o ediție ce își propune să înțeleagă mecanismele care alimentează radicalizarea și sentimentul de excludere resimțit de o parte a societății.

Fără a evita subiectele incomode, dialogul pornește de la întrebarea esențială: cum poate fi reconstruită încrederea într-o societate în care mulți oameni simt că nu sunt ascultați și că opiniile lor nu contează?

Boris Velimirovici: „Trebuie să reconstruim punțile de dialog”

Realizatorul emisiunii, Boris Velimirovici, explică miza acestei ediții speciale și necesitatea unei discuții care să depășească simplificările și etichetele politice.

„În ultimii ani, s-a vorbit mult despre «suveraniști» și «proeuropeni», de parcă cele două etichete ar defini complet oamenii și convingerile lor. Realitatea este mult mai nuanțată. Ne propunem să ascultăm, să punem întrebări și să căutăm punctele de întâlnire. Nu pentru a uniformiza opiniile sau pentru a elimina diferențele, ci pentru a reconstrui punți de dialog acolo unde astăzi există doar ziduri. Pentru că o societate nu se consolidează atunci când oamenii strigă unii la alții, ci atunci când sunt dispuși să se asculte.”

O ediție despre înțelegere și depășirea prejudecăților

Noua ediție „Info Etnic” își propune să ofere un spațiu de reflecție asupra tensiunilor și clivajelor care traversează societatea românească, analizând cauzele acestora și posibilitățile reale de apropiere între grupuri și perspective diferite.

Emisiunea aduce în prim-plan ideea că reconcilierea socială nu poate începe decât prin înțelegerea celuilalt și prin renunțarea la etichetele care transformă dialogul în confruntare.

„Info Etnic” se vede în direct duminică, 7 iunie, de la ora 11:00, la TVR INFO, pe TVR+ și pe pagina de Facebook „Alte Minorități”. Emisiunea va fi redifuzată de la miezul nopții.