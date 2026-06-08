loader
Foto

Eugen Tomac, negocieri luni cu liderii PNL, USR și PSD

publicat: Luni, 08 Iunie 2026
 TVRINFO 

Premierul desemnat, Eugen Tomac, începe de luni o serie de negocieri intense cu formațiunile politice parlamentare, scopul principal fiind obținerea unei majorități solide care să valideze în Parlament propunerea unui guvern de tehnocrați.

 

Calendarul politic de la București intră într-o fază decisivă odată cu demararea consultărilor oficiale pentru învestirea noului Executiv. Dialogul se anunță unul complex, având în vedere miza strategică și termenul constituțional de zece zile în care candidatul la funcția de prim-ministru trebuie să ceară votul de încredere al Legislativului asupra programului și a întregii liste de miniștri.

Conform strategiei stabilite de echipa de comunicare, prima zi a săptămânii este dedicată principalelor forțe politice din Parlament, discuțiile urmând să aibă loc direct la sediile acestor formațiuni. Seria întâlnirilor debutează în cursul dimineții cu reprezentanții Partidului Național Liberal, delegație condusă de Ilie Bolojan. Ulterior, la jumătatea zilei, premierul desemnat se va deplasa la sediul Uniunii Salvați România pentru o a doua rundă de consultări. Agenda zilei de luni se va încheia spre seară, când Eugen Tomac va prezenta lista de miniștri și liniile directoare ale viitorului program de guvernare în fața liderilor Partidului Social Democrat. Pentru asigurarea unei transparențe totale în cadrul acestui proces democratic, s-a anunțat că după finalizarea fiecărei runde de discuții vor fi susținute declarații de presă în care se vor prezenta concluziile parțiale.

Procesul de negociere nu se va opri însă luni, calendarul politic fiind extins și pe parcursul zilei de marți. În această a doua etapă, eforturile de colectare a sprijinului parlamentar se vor orienta către formațiunile minoritare și partenerii regionali. Sunt programate astfel întrevederi oficiale cu președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, precum și cu reprezentanții grupului minorităților naționale. Obiectivul declarat este extinderea bazei de susținere dincolo de marile partide, pentru a asigura o stabilitate crescută viitorului cabinet tehnic. Desemnarea europarlamentarului Eugen Tomac de către președintele Nicușor Dan deschide o perioadă de testare a maturității politice a partidelor, în contextul în care validarea echipei guvernamentale depinde exclusiv de capacitatea de a găsi un numitor comun privind binele public, într-un interval de timp extrem de comprimat.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: consultari eugen tomac partide, criză politică, discutii cu partidele, Eugen Tomac, Guvern, partide

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

08 Iunie, 09:28

Ambasadorul Iranului la Moscova: Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar se vor percepe taxe de tranzit

08 Iunie, 08:57

Alegeri legislative în Armenia: Pașinian în frunte, conform primelor rezultate parțiale

08 Iunie, 08:34

Parisul, Londra şi Berlinul susţin propunerea lui Volodimir Zelenski pentru un “dialog direct” între Rusia şi Ucraina, “cu participarea activă a Statelor Unite şi a Europei”

08 Iunie, 08:30

Bucureștenii sunt printre cei mai nefericiți europeni. Capitala României, aproape de coada unui clasament internațional

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Drama istorică „Prinţesa Ja-Myung”, serialul coreean de la TVR 1

  FILM     TVR1 

Drama istorică „Prinţesa Ja-Myung”, serialul coreean de la TVR 1

Intrigi, confruntări, identităţi ascunse... Din 10 iunie, urmărim povestea captivantă a două surori vitrege care au marcat existenţa Regatului ...

Volumul de antrenament la fiecare ramură de sport s-a dublat faţă de anii '60

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Volumul de antrenament la fiecare ramură de sport s-a dublat faţă de anii '60

De-a lungul deceniilor, oamenii și tehnologia au contribuit la trecerea de la sportul de tip amator sau semi-profesional din anii '60 la sportul ...

Eugen Tomac, negocieri luni cu liderii PNL, USR și PSD

  TVRINFO     TVRINFO 

Eugen Tomac, negocieri luni cu liderii PNL, USR și PSD

Premierul desemnat, Eugen Tomac, începe de luni o serie de negocieri intense cu formațiunile politice parlamentare, scopul principal fiind ...

Bilet de ieșire din comunism”. Interviu cu jurnalistul Petre Mihai Băcanu, duminică, 7 iunie, ora 17:00, la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Bilet de ieșire din comunism”. Interviu cu jurnalistul Petre Mihai Băcanu, duminică, 7 iunie, ora 17:00, la TVR Cultural

Duminică, 7 iunie, de la ora 17:00, la TVR Cultural, la Omul și timpul, jurnalistul Rafael Udriște îl are invitat pe cunoscutul om de presă Petre ...

Între etichete și dialog: Dan Dungaciu, invitat la „Info Etnic”, într-o ediție dedicată reconcilierii sociale

  TVRINFO     TVRINFO 

Între etichete și dialog: Dan Dungaciu, invitat la „Info Etnic”, într-o ediție dedicată reconcilierii sociale

Duminică, de la ora 11:00, la TVR INFO, Boris Velimirovici propune o dezbatere despre diviziunile din societatea românească, prejudecăți, ...

TVR Cultural aduce Bucharest Design Festival pe micile ecrane: patru ediții speciale dedicate creativității contemporane

  PROMO     TVRCULTURAL 

TVR Cultural aduce Bucharest Design Festival pe micile ecrane: patru ediții speciale dedicate creativității contemporane

Din 7 iunie, în fiecare duminică, de la ora 18:30, TVR Cultural difuzează o serie de emisiuni prezentate de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel, ...

„Sunt singurul copil din lume care face artă din piese LEGO”. Albert Oprea, „Brilliantul” săptămânii, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Sunt singurul copil din lume care face artă din piese LEGO”. Albert Oprea, „Brilliantul” săptămânii, la TVR INFO

Micul artist care a uimit România, copilul care creează emoţii din mii de piese este invitatul realizatoarei Loredana Negrilă la o nouă ediţie a ...

”A doua emigrare” – numai la TVR Internațional

  RECOMANDARI     TVRI 

”A doua emigrare” – numai la TVR Internațional

Despre artă, vise și proiecte dedicate românilor din diaspora, într-un nou episod al emisiunii ”A doua emigrare” – numai la TVR Internațional.

Din subteranul istoriei, la lumina turismului: Renașterea din Banatul Montan, în documentarul „Anina şi Ciudanovița. După 20 de ani”, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

Din subteranul istoriei, la lumina turismului: Renașterea din Banatul Montan, în documentarul „Anina şi Ciudanovița. După 20 de ani”, la „Dosar România”

Cum au trecut Anina și Ciudanovița de la uraniu și huilă, la cel mai curat aer din România. Istoria dramatică a localităţilor din județul ...

„Comorile neamului” – îndrăgite voci ale folclorului românesc, într-un concert ce onorează valorile strămoşeşti, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Comorile neamului” – îndrăgite voci ale folclorului românesc, într-un concert ce onorează valorile strămoşeşti, la TVR 1

Tradiția, portul popular și cântecul autentic românesc se întâlnesc într-un spectacol de excepție: „Comorile neamului”, un concert de muzică ...

Vara amintirilor: Voie bună cu Stela Popescu, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Vara amintirilor: Voie bună cu Stela Popescu, la TVR 2

Sub genericul „TVR 70”, la TVR 2 ne bucurăm să o revedem pe iubita actriţă Stela Popescu în scenete şi cuplete celebre realizate în anii '80. ...

Final de sezon „Ediţie limitată”, cu un interviu esențial. Sâmbătă, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Final de sezon „Ediţie limitată”, cu un interviu esențial. Sâmbătă, la TVR Cultural

Una dintre cele mai sclipitoare şi analitice minți ale României, publicistul, profesorul și doctorul în filosofie Mihnea Măruţă este invitatul ...

Eugen Tomac, desemnat prim-ministru

  TVRINFO     TVRINFO 

Eugen Tomac, desemnat prim-ministru

Președintele României l-a desemnat oficial pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, deschizând astfel calea procedurilor constituționale ...

Gândirea pozitivă nu este suficientă în pregătirea mentală pentru sportul de performanță

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Gândirea pozitivă nu este suficientă în pregătirea mentală pentru sportul de performanță

Atunci când se discută despre performanța în sport, probabil primul sfat oferit este acela de a gândi pozitiv.

Despre rock, în toate formele sale, cu Jack of All Trades – sâmbătă, la „Rock Maniac”

  PROMO     TVR1 

Despre rock, în toate formele sale, cu Jack of All Trades – sâmbătă, la „Rock Maniac”

Rockul alternativ se combină perfect cu genuri ca folk, hip-hop sau post-rock. Dovada – succesul trupei Jack of All Trades, de peste 10 ani. ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate