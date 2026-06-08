Eugen Tomac, negocieri luni cu liderii PNL, USR și PSD

TVRINFO

Premierul desemnat, Eugen Tomac, începe de luni o serie de negocieri intense cu formațiunile politice parlamentare, scopul principal fiind obținerea unei majorități solide care să valideze în Parlament propunerea unui guvern de tehnocrați.

Calendarul politic de la București intră într-o fază decisivă odată cu demararea consultărilor oficiale pentru învestirea noului Executiv. Dialogul se anunță unul complex, având în vedere miza strategică și termenul constituțional de zece zile în care candidatul la funcția de prim-ministru trebuie să ceară votul de încredere al Legislativului asupra programului și a întregii liste de miniștri.

Conform strategiei stabilite de echipa de comunicare, prima zi a săptămânii este dedicată principalelor forțe politice din Parlament, discuțiile urmând să aibă loc direct la sediile acestor formațiuni. Seria întâlnirilor debutează în cursul dimineții cu reprezentanții Partidului Național Liberal, delegație condusă de Ilie Bolojan. Ulterior, la jumătatea zilei, premierul desemnat se va deplasa la sediul Uniunii Salvați România pentru o a doua rundă de consultări. Agenda zilei de luni se va încheia spre seară, când Eugen Tomac va prezenta lista de miniștri și liniile directoare ale viitorului program de guvernare în fața liderilor Partidului Social Democrat. Pentru asigurarea unei transparențe totale în cadrul acestui proces democratic, s-a anunțat că după finalizarea fiecărei runde de discuții vor fi susținute declarații de presă în care se vor prezenta concluziile parțiale.

Procesul de negociere nu se va opri însă luni, calendarul politic fiind extins și pe parcursul zilei de marți. În această a doua etapă, eforturile de colectare a sprijinului parlamentar se vor orienta către formațiunile minoritare și partenerii regionali. Sunt programate astfel întrevederi oficiale cu președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, precum și cu reprezentanții grupului minorităților naționale. Obiectivul declarat este extinderea bazei de susținere dincolo de marile partide, pentru a asigura o stabilitate crescută viitorului cabinet tehnic. Desemnarea europarlamentarului Eugen Tomac de către președintele Nicușor Dan deschide o perioadă de testare a maturității politice a partidelor, în contextul în care validarea echipei guvernamentale depinde exclusiv de capacitatea de a găsi un numitor comun privind binele public, într-un interval de timp extrem de comprimat.

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