„The Best So Far”, concert aniversar AG Weinberger, alături de Big Band-ul Radio România, în premieră la TVR Cultural

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La împlinirea vârstei de 60 de ani, AG Weinberger este invitat special al Big Band-ului Radio România, dirijat de Simona Strungaru, într-un concert al cărui repertoriu cuprinde un „best-of” al carierei sale muzicale de peste 40 de ani. Vedem concertul sâmbătă, 25 iulie, ora 21.00, la TVR Cultural.

Supranumit „Mr. Blues” al României, celebru chitarist de blues și jazz, compozitor, autor, dar și producător și realizator de emisiuni radio, AG Weinberger se bucură de o carieră de peste patru decenii. Artistul îmbină moștenirea sonoră americană cu sensibilitatea europeană, dând naștere unui limbaj artistic profund.

Sâmbătă, 25 iulie 2026, de la ora 21.00 (cu redifuzare duminică, 26 iulie, ora 13.00), suntem invitaţi să-i fim alături la Sala Radio, în concertul aniversar „The Best So Far”, ce marchează împlinirea vârstei de 60 de ani a artistului. Evenimentul muzical în care va evolua ca invitat special al Big Band-ului Radio România, e dirijat de Simona Strungaru, iar repertoriul serii este un „best-of” al carierei sale de peste 40 de ani cu orchestrații semnate de Sebastian Burneci, Johnny Bica și Simona Strungaru.

Despre cum s-a născut ideea acestui concert aniversar, povesteşte chiar AG Weinberger într-un interviu din luna mai 2026, pentru Radio România Muzical: „Ideea s-a născut anul trecut, prin septembrie, când chiar au fost 60 de ani de viață. Acum sunt deja cu unul mai mult. Dar am fost la doamna director Staicu și am văzut calendarul și mi-a zis anul ăsta, nu, nu, nu se poate, și-atunci am găsit o dată pentru luna mai cu Big Band-ul, care este o experiență senzațională pentru mine.

Cum suntem deja în repetiții și aud acele aranjamente, acele haine noi pe care le-au conceput Simona Strungaru, Sebastian Burneci și Johnny Bica, sunt copleșit, sunt copleșit. Dau un alt caracter pieselor. Eu cred că asta e și rostul unui cântec, să se conjuge prin mintea, prin inima, prin experiența tuturor celor care participă la croirea acestor haine noi, acestor sonorități noi”.

AG Weinberger este cel mai respectat chitarist de blues și jazz din România, compozitor și autor cu o carieră de peste patru decenii. A transformat scena muzicală autohtonă într-un spațiu de libertate și expresivitate, aducând publicului concerte de referință în care virtuozitatea și improvizația devin acte de creație unice.

Albumele sale, premiate și apreciate internațional, precum și aparițiile pe scene prestigioase confirmă statutul său de ambasador al blues-ului autentic.

Vicepreședinte al Institutului Cultural Român, fondator al fundației BlueSylvania, A.G. Weinberger este totodată autor, compozitor de muzică contemporană, muzică de teatru și este implicat în numeroase proiecte culturale și educaționale.

Producători TV: Valentina Băinţan, Nicu Cozma

Regizor: Aurel Badea

Director imagine:Gabriel Enulescu

Foto: capturi înregistrare concert aniversar AG Weinbereger la Sala Radio