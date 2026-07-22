loader
Foto

Galerie foto

„The Best So Far”, concert aniversar AG Weinberger, alături de Big Band-ul Radio România, în premieră la TVR Cultural

publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026

PROMO  TVRCULTURAL 

La împlinirea vârstei de 60 de ani, AG Weinberger este invitat special al Big Band-ului Radio România, dirijat de Simona Strungaru, într-un concert al cărui repertoriu cuprinde un „best-of” al carierei sale muzicale de peste 40 de ani. Vedem concertul sâmbătă, 25 iulie, ora 21.00, la TVR Cultural.

 

Supranumit „Mr. Blues” al României, celebru chitarist de blues și jazz, compozitor, autor, dar și producător și realizator de emisiuni radio, AG Weinberger se bucură de o carieră de peste patru decenii. Artistul îmbină moștenirea sonoră americană cu sensibilitatea europeană, dând naștere unui limbaj artistic profund.

(w882) Concert an

(w882) concert an

Sâmbătă, 25 iulie 2026, de la ora 21.00 (cu redifuzare duminică, 26 iulie, ora 13.00), suntem invitaţi să-i fim alături la Sala Radio, în concertul aniversar „The Best So Far”, ce marchează împlinirea vârstei de 60 de ani a artistului. Evenimentul muzical în care va evolua ca invitat special al Big Band-ului Radio România, e dirijat de Simona Strungaru, iar repertoriul serii este un „best-of” al carierei sale de peste 40 de ani cu orchestrații semnate de Sebastian Burneci, Johnny Bica și Simona Strungaru.

(w882) Concert an

(w882) Simona Str

Despre cum s-a născut ideea acestui concert aniversar, povesteşte chiar AG Weinberger într-un interviu din luna mai 2026, pentru Radio România Muzical: „Ideea s-a născut anul trecut, prin septembrie, când chiar au fost 60 de ani de viață. Acum sunt deja cu unul mai mult. Dar am fost la doamna director Staicu și am văzut calendarul și mi-a zis anul ăsta, nu, nu, nu se poate, și-atunci am găsit o dată pentru luna mai cu Big Band-ul, care este o experiență senzațională pentru mine.

(w882) Concert an

Cum suntem deja în repetiții și aud acele aranjamente, acele haine noi pe care le-au conceput Simona Strungaru, Sebastian Burneci și Johnny Bica, sunt copleșit, sunt copleșit. Dau un alt caracter pieselor. Eu cred că asta e și rostul unui cântec, să se conjuge prin mintea, prin inima, prin experiența tuturor celor care participă la croirea acestor haine noi, acestor sonorități noi”.

(w882) Concert an

(w882) Big Band R

(w882) Instrument

AG Weinberger este cel mai respectat chitarist de blues și jazz din România, compozitor și autor cu o carieră de peste patru decenii. A transformat scena muzicală autohtonă într-un spațiu de libertate și expresivitate, aducând publicului concerte de referință în care virtuozitatea și improvizația devin acte de creație unice.

(w882) Concert an

(w882) Concert an

Albumele sale, premiate și apreciate internațional, precum și aparițiile pe scene prestigioase confirmă statutul său de ambasador al blues-ului autentic.

(w882) Concert an

Vicepreședinte al Institutului Cultural Român, fondator al fundației BlueSylvania, A.G. Weinberger este totodată autor, compozitor de muzică contemporană, muzică de teatru și este implicat în numeroase proiecte culturale și educaționale.

(w882) Concert an

Producători TV: Valentina Băinţan, Nicu Cozma

Regizor: Aurel Badea

Director imagine:Gabriel Enulescu

Foto: capturi înregistrare concert aniversar AG Weinbereger la Sala Radio

Tag-uri: AG Weinberger, Big Band Radio, concert aniversar, premieră, TVR Cultural, „The Best So Far”

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„The Best So Far”, concert aniversar AG Weinberger, alături de Big Band-ul Radio România, în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

„The Best So Far”, concert aniversar AG Weinberger, alături de Big Band-ul Radio România, în premieră la TVR Cultural

La împlinirea vârstei de 60 de ani, AG Weinberger este invitat special al Big Band-ului Radio România, dirijat de Simona Strungaru, într-un ...

„Cine mă strigă”, o melodramă moralizatoare „de (pe) şantier”, la „Duminica filmului românesc”, pe TVR 2

  PROMO     TVR2 

„Cine mă strigă”, o melodramă moralizatoare „de (pe) şantier”, la „Duminica filmului românesc”, pe TVR 2

Regizată și scrisă de femei, în interpretarea a 3 actrițe reprezentând feminitatea la trei vârste diferite: Marioara Sterian, Tora Vasilescu și ...

Format extins și șase reprezentative deja calificate pentru ediția centenară a Cupei Mondiale din 2030

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Format extins și șase reprezentative deja calificate pentru ediția centenară a Cupei Mondiale din 2030

Pregătirile pentru Cupa Mondială de fotbal din anul 2030 au intrat deja într-o fază avansată, șase selecționate având asigurată prezența la ...

Decizie judecătorească: Procedura Legii salarizării, suspendată în instanță în pragul sesiunii parlamentare extraordinare

  TVRINFO     TVRINFO 

Decizie judecătorească: Procedura Legii salarizării, suspendată în instanță în pragul sesiunii parlamentare extraordinare

Procedurile administrative inițiate de Ministerul Muncii pentru promovarea noului proiect al Legii salarizării au fost suspendate de Curtea de ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA 

"Obiectiv Comun": Cumpărea unei locuințe și verificările necesare | VIDEO

Achiziționarea unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante investiții pentru majoritatea populației. În acest proces, este foarte ...

Documentarul „Maria Magdalena, în dialog cu Lilian Broca”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Documentarul „Maria Magdalena, în dialog cu Lilian Broca”, la TVR Cultural

TVR Cultural difuzează vineri, 24 iulie, de la ora 21.00, documentarul „Maria Magdalena, în dialog cu Lilian Broca” („Mary Magdalene in ...

Actorii Lambert Wilson şi Audrey Tautou, în „Odiseea“ lui J.Y. Cousteau

  PROMO     TVR1 

Actorii Lambert Wilson şi Audrey Tautou, în „Odiseea“ lui J.Y. Cousteau

La TVR 1 vedem filmul biografic dedicat lui Jaques-Yves Cousteau, faimosul cercetător, om de ştiinţă, inventator, a cărui mare realizare a fost ...

Autoritățile încearcă să evalueze pagubele produse în stațiunea Bușteni

  TVRINFO     TVRINFO 

Autoritățile încearcă să evalueze pagubele produse în stațiunea Bușteni

Stațiunea Bușteni se confruntă cu pagube materiale uriașe în urma unei viituri extrem de puternice, formate pe fondul unei ruperi de nori în zona ...

De ce și cum folosim transportul în comun: călătoria cu autobuzul, un mod de viață

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

De ce și cum folosim transportul în comun: călătoria cu autobuzul, un mod de viață

Francezii au inventat transportul în comun și Jakarta are cea mai mare rețea de autobuze. Care sunt regulile de conduită când mergi împreună cu ...

Din Portugalia în Statele Unite şi apoi în Japonia. Documentarul „Grădini de vis: geometrie, artă, viaţă” continuă la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Din Portugalia în Statele Unite şi apoi în Japonia. Documentarul „Grădini de vis: geometrie, artă, viaţă” continuă la TVR Cultural

Respiraţie şi poezie într-o lume tot mai urbanizată: arhitectul peisagist Jean-Philippe Teyssier ne plimbă prin cele mai frumoase grădini din ...

Creatorul „Teleenciclopediei”, Dumitru Udrescu, a trecut în nefiinţă

  PROMO     TVR1 

Creatorul „Teleenciclopediei”, Dumitru Udrescu, a trecut în nefiinţă

Dumitru Udrescu, omul a cărui viziune a dat naştere unuia dintre cele mai longevive programe din istoria media românească, s-a stins din viaţă la ...

Bilanț critic al instabilității atmosferice: Zeci de localități afectate de inundații și viituri

  TVRINFO     TVRINFO 

Bilanț critic al instabilității atmosferice: Zeci de localități afectate de inundații și viituri

Fenomenele meteorologice extreme înregistrate recent pe teritoriul național au generat pagube materiale însemnate și disfuncționalități majore în ...

Spania cucerește al doilea titlu mondial din istorie după o finală dramatică decisă în prelungiri

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Spania cucerește al doilea titlu mondial din istorie după o finală dramatică decisă în prelungiri

Selecționata Spaniei și-a adjudecat trofeul Cupei Mondiale de fotbal, ediția 2026, în urma unei victorii obținute cu scorul de 1-0 în fața ...

Primul 10 al Nadiei Comăneci, la 50 de ani de la momentul care a schimbat istoria gimnasticii, în exclusivitate la TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Primul 10 al Nadiei Comăneci, la 50 de ani de la momentul care a schimbat istoria gimnasticii, în exclusivitate la TVR

Exercițiul de la paralele recompensat cu prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice, reportaje de arhivă și un amplu interviu cu Nadia ...

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

  PROMO     TVR2 

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

Profesor carismatic, poet ratat, jucător înrăit şi o iubire care sfidează orice limită. O poveste intensă, cu parfum de iarnă italiană, în care ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate