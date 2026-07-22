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Format extins și șase reprezentative deja calificate pentru ediția centenară a Cupei Mondiale din 2030

publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026

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Pregătirile pentru Cupa Mondială de fotbal din anul 2030 au intrat deja într-o fază avansată, șase selecționate având asigurată prezența la turneul final ce va marca un veac de la prima ediție.

 

Spania, deținătoarea trofeului suprem, alături de Maroc și Portugalia, beneficiază de calificare automată în calitate de țări gazdă principale. Acestora li se alătură Argentina, Paraguay și Uruguay, națiuni care vor găzdui partidele inaugurale ale turneului aniversar, aducând un omagiu primei competiții mondiale organizate și câștigate de Uruguay în anul 1930.

Ediția centenară ar putea aduce o reformă fără precedent în ceea ce privește structura și numărul de participante. Deși turneul din 2026 derulat în America de Nord a marcat trecerea la un format cu patruzeci și opt de echipe, conducerea forului fotbalistic internațional analizează posibilitatea de a extinde tabloul principal la șaizeci și patru de reprezentative. O astfel de schimbare ar dubla numărul total de meciuri comparativ cu formatul tradițional utilizat până în anul 2022, ajungându-se la un total de o sută douăzeci și opt de partide.

Declarațiile recente ale conducerii Confederației Sud-Americane de Fotbal confirmă deschiderea către această expansiune masivă, văzută ca o oportunitate istorică de a celebra centenarul fotbalului mondial. Oficialii FIFA au precizat că o decizie finală va fi adoptată în cadrul comisiilor de specialitate, obiectivul principal fiind creșterea reprezentativității globale și oferirea unei șanse concrete pentru federațiile mai mici de pe toate continentele. În viziunea forului tutelar, extinderea numărului de locuri stimulează investițiile continue în dezvoltarea sportului rege la nivel mondial, oferind vizibilitate națiunilor din regiuni fotbalistice aflate în plină ascensiune.

Deși discuțiile oficiale cu federațiile naționale afiliate urmează să aibă loc în perioada următoare, proiectul ediției din 2030 conturează cel mai amplu eveniment din istoria sportului. Îmbinând tradiția sud-americană cu infrastructura modernă din Europa de Sud și Africa de Nord, competiția își propune să reunească într-un format extins cele mai bune echipe ale lumii, transformând turneul centenar într-o sărbătoare globală a performanței sportive.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO, aici și aici.

Tag-uri: Campionatul Mondial de Fotbal, cm 2030, Cupa Mondiala, cupa mondiala 2030, detinatoare trofeu fotbal, echipe calificate la cm 2030, Gianni Infantino

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