Actorii Lambert Wilson şi Audrey Tautou, în „Odiseea“ lui J.Y. Cousteau

PROMO TVR1

La TVR 1 vedem filmul biografic dedicat lui Jaques-Yves Cousteau, faimosul cercetător, om de ştiinţă, inventator, a cărui mare realizare a fost aceea de a face lumea mai interesată de universul din adâncul oceanelor. Vineri, 24 iulie, de la 20.00.

A descoperit o lume nouă, pe care şi-a dorit să o protejeze, nu să o cucerească. Tumultoasa viaţă a lui Jaques-Yves Cousteau este, poate, cea a celui mai faimos „navigator” de secolul XX. La TVR 1, vedem vineri, 8 februarie, de la ora 21.00, aventura vieţii celui care a fost ofiţerul naval francez, exploratorul, activistul de mediu, realizatorul de filme, inventatorul, omul de ştiinţă, fotograful, autorul Jaques-Yves Cousteau, cercetătorul care a studiat oceanul şi toate formele marine de viaţă.

Filmul biografic Odiseea (L'ODYSEE – Franţa, Belgia, 2016), în regia lui Jerome Salle este bazat pe cartea „Capitaine de la Calypso", de Albert Falco şi Yves Paccalet. La sfârşitul anilor '40, ofiţerul de marină şi exploratorul Jacques-Yves Cousteau, soţia lui şi cei doi copii ai lor trăiesc într-un mic paradis, o vilă cochetă pe malul Mediteranei. Graţie invenţiei sale, un costum de scafandru care-i permite să respire sub apă – botezat "Aqualung" - Cousteau îşi poate îndeplini marele vis: acela de a explora adâncurile oceanelor. O nouă lume se deschide în faţa lui şi, pentru a o descoperi, e gata să sacrifice orice altceva.

„Cu acest echipament, putem respira sub apă, liberi ca peştii. Graţie acestei invenţii, omul a putut să-şi împlinească visul de secole. Sub apă fiind, nu ai nicio greutate. Deasupra apei, ai fantastica lumină a soarelui, sub apă te scufunzi într-un albastru închis. Înoţi între aceste două lumi, departe de oameni, departe de zgomot, în linişte. Iar marea... marea te înconjoară, te poartă în ea”, mărturisea exploratorul francez al vieţii subacvatice din oceane.

Cousteau a descris cercetările sale din lumea submarină într-o serie de cărţi, prima dintre acestea fiind cea mai cunoscută – The Silent World: A Story of Undersea Discovery and Adventure, publicată în 1953. Cousteau a regizat filme, notabilă fiind adaptarea documentară a lucrării deja menţionate, cu care a câştigat Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes în 1956. Jaques Yves-Cousteau a fost singurul care a câştigat Palme d'Or pentru film documentar până în 2004, când Michael Moore a primit un astfel de premiu pentru Fahrenheit 9/11.

Scene din Odiseea au fost filmate în câteva locuri spectaculoase din Croaţia - Golful Jagodna, Insulele Hvar, Vis şi Peştera Albastră Biševo.

Şi producţia franceză Odiseea face parte din seria filmelor şi serialelor pe care TVR 1 a început să le difuzeze începând cu grila de toamnă 2018 şi care aduc în prim plan evenimente şi personaje care au schimbat cursul istoriei sau au influenţat decisiv viitorul omenirii. Seara de vineri a fiecărei săptămâni le este dedicată la TVR 1.

foto: © RYSK – Photo Coco Van Oppens, via Selecţie Film TVR

Filmul a mai fost difuzat de TVR 1 în februarie 2019.