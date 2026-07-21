Autoritățile încearcă să evalueze pagubele produse în stațiunea Bușteni

TVRINFO

Stațiunea Bușteni se confruntă cu pagube materiale uriașe în urma unei viituri extrem de puternice, formate pe fondul unei ruperi de nori în zona alpină înaltă a masivului Bucegi.

Reversarea bruscă a pârâului Jepi a transformat arterele de circulație în șuvoaie violente, lăsând în urmă un peisaj critic, caracterizat prin străzi distruse, locuințe inundate și zeci de autoturisme avariate.

Morfologia terenului a avut un rol decisiv în amplificarea fenomenului, canionul îngust al Văii Jepilor Mici funcționând ca o pâlnie care a colectat rapid precipitațiile masive. Torentul format a adunat pe parcurs bucăți de stâncă, bolovani și material lemnos, care au fost transportate cu o viteză extraordinară spre zona locuibilă. Efectele au fost severe: porțiuni extinse de carosabil au fost decopertate, iar mâlul și aluviunile au pătruns în curți, subsoluri și clădiri instituționale, provocând inclusiv spitalizarea unei persoane surprinse de ape la intrarea în localitate.

Printre vehiculele distruse se numără și autoturisme închiriate de turiști străini aflați în vacanță, în timp ce autoritățile locale au demarat procedurile de evaluare a pagubelor. Pentru gestionarea crizei și curățarea căilor de acces, în sprijinul echipajelor de salvare și al comunității au fost mobilizați militarii din cadrul Batalionului Vânători de Munte din Predeal.

În paralel cu acțiunile de decolmatare, au fost dispuse măsuri preventive concrete, precum amplasarea de bariere din saci cu nisip pentru a proteja infrastructura împotriva unor eventuale viituri secundare, având în vedere prognozele meteorologice nefavorabile. În același timp, s-a lansat un apel de atenționare către turiști privind riscurile majore la care se expun pe traseele montane din zonă în perioadele cu instabilitate atmosferică accentuată.

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