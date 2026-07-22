Sydney devine capitala polo-ului mondial. Weekend decisiv la Cupa Mondială de polo, în transmisiuni directe din Australia

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TVR Sport transmite în acest weekend fazele decisive ale Cupei Mondiale de polo, competiție desfășurată la Sydney, Australia, unde s-au calificat cele mai valoroase opt echipe ale lumii.

Sâmbătă, 25 iulie, telespectatorii vor putea urmări, în direct, cele două semifinale ale competiției masculine:

11:30 – Cupa Mondială de polo masculin, Semifinala 1 (transmisiune directă)

13:15 – Cupa Mondială de polo masculin, Semifinala 2 (transmisiune directă)

16:10 – Cupa Mondială de polo masculin, Semifinala 1 (reluare)

Duminică, 26 iulie, TVR Sport programează cele două finale ale competiției:

09:15 – Cupa Mondială de polo feminin – Finala (transmisiune directă)

11:00 – Cupa Mondială de polo masculin – Finala (transmisiune directă).

Toate transmisiunile de la Sydney vor fi comentate de Narcis Șelaru, iar producătorul finalei masculine este Daniela Enăchescu.

„Cele mai bune opt echipe ale lumii au ajuns la Sydney pentru turneul final al Cupei Mondiale la polo. TVR Sport va transmite sâmbătă semifinalele competiției masculine, iar duminică vom putea vedea atât finala fetelor, cât și pe cea a băieților”, a spus Narcis Șelaru.