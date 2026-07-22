CA al TVR a aprobat participarea României la Eurovision Song Contest 2027

Ediţia din 2027 va marca cea de-a 25-a participare a României la Eurovision Song Contest

Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune a aprobat, cu 11 voturi pentru şi o abţinere, participarea României la cea de-a 71-a ediţie a Eurovision Song Contest. Decizia a fost luată în şedinţa din 22 iulie 2026 şi vizează participarea României la competiţie în limita bugetului ce va fi aprobat şi alocat proiectului prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al SRTv pentru anul 2027.

Hotărârea TVR vine în contextul succesului obţinut de România la ediţia din 2026, când Alexandra Căpitănescu, reprezentanta noastră, a înregistrat unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participării României la Eurovision Song Contest – locul al III-lea în Marea Finală, piesa „Choke me” obţinând 296 de puncte.

Totodată, Selecţia Naţională din 2026 a reunit 101 piese înscrise, confirmând interesul industriei muzicale pentru acest proiect.

În plus, ediţia din 2026 a Eurovision a generat un val mediatic uriaş în România. Conform analizei mediaTRUS, de la începutul anului până în ziua finalei, Eurovision a acumulat 21.565 de menţiuni în spaţiul media românesc.

Aprobarea participării încă din această etapă permite stabilirea unui calendar predictibil pentru organizarea proiectului, atragerea unui număr cât mai mare de compozitori, textieri, producători şi interpreţi, desfăşurarea unei Selecţii Naţionale competitive şi pregătirea reprezentantului României în cele mai bune condiţii.

Eurovision Song Contest este cel mai important concurs muzical organizat sub egida European Broadcasting Union (EBU) – cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa - şi unul dintre cele mai urmărite evenimente de televiziune la nivel mondial. Lansat în 1956, concursul este transmis anual în întreaga lume, fiind urmărit de peste 160 de milioane de telespectatori din Europa, Australia, Asia şi America. Ediţia următoare a concursului internaţional se va desfăşura în luna mai 2027, în Bulgaria.

Pentru TVR, participarea la competiție reprezintă un proiect strategic de promovare a muzicii româneşti, de susţinere a noilor artişti şi de consolidare a imaginii României pe scena internaţională.