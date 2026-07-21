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Documentarul „Maria Magdalena, în dialog cu Lilian Broca”, la TVR Cultural

publicat: Marţi, 21 Iulie 2026

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TVR Cultural difuzează vineri, 24 iulie, de la ora 21.00, documentarul „Maria Magdalena, în dialog cu Lilian Broca” („Mary Magdalene in Conversation with Lilian Broca”, Canada, 2022), în regia Adelinei Șuvagău, premiat pentru cel mai bun film documentar la Canadian Ethnic Media Awards.

 

Scenariul documentarului este semnat de Lilian Broca şi Adelina Şuvagău, iar Adriana Vili o aduce la viață pe Maria Magdalena.

„Plasat în zilele noastre, documentarul o arată pe artista Lilian Broca lucrând la mozaicurile ei din sticlă venețiană în care o evocă pe Maria Magdalena, încercând să îi redea statutul social de care figura biblică s-a bucurat în secolul I d. Hr și pe care artiștii secolelor trecute s-au ferit să o prezinte foarte elogios, aceștia concentrându-se mai degrabă pe realizările personajelor masculine. În această perioadă în care se discută și despre realizările femeilor, figura biblică a Mariei Magdalena merită să fie reevaluată. Pentru 2.000 de ani, imaginea ei a fost deformată și defăimată. Este timpul să îndreptăm aceste etichete nefericite și nedrepte”, se menţionează în sinopsisul publicat pe site-ul dedicat documentarului.

În viziunea regizoarei Adelina Șuvagău, Maria Magdalena călătorește din vremuri antice până în prezent, pentru a o cunoaște pe artista Lilian Broca, în atelierul ei din Vancouver. Legătura spirituală care se formează între ele şi care se poate regăsi în toate mozaicurile lucrate de artistă, se bazează pe jurnalul și pe cercetările Lilianei Broca privind numeroasele reprezentări ale Mariei Magdalena în artă și în textele biblice, potrivit sursei citate.

(w882) Maria Magd

Documentarul a mai fost difuzat de TVR Cultural în iunie 2024.

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