"Obiectiv Comun": Cumpărea unei locuințe și verificările necesare | VIDEO

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Achiziționarea unei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante investiții pentru majoritatea populației. În acest proces, este foarte importantă informarea corectă a cumpărătorilor și vânzătorilor, pentru a preveni numeroase riscuri.

Legalitatea și siguranța unei investiții imobiliare, cele mai frecvente nereguli și reclamații privind tranzacțiile imobiliare, responsabilitatea dezvoltatorilor, modul în care este verificată calitatea construcțiilor și respectarea normelor în domeniu sunt subiectele emisiunii "Obiectiv Comun" difuzate pe 21 iulie, la TVR Moldova.

Invitaţi:

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▪ VEACESLAV ŞIPITCA - secretar de stat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

▪ ALIONA DEDIU - șefa Direcției supraveghere tehnică și control în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și calității în construcții Inspectoratul Naţional pentru Supraveghere Tehnică



Realizator şi moderator: jurnalista Nadia Mihuţă

Producător şi editor: Adriana Goraş

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