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„Cine mă strigă”, o melodramă moralizatoare „de (pe) şantier”, la „Duminica filmului românesc”, pe TVR 2

publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026

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Regizată și scrisă de femei, în interpretarea a 3 actrițe reprezentând feminitatea la trei vârste diferite: Marioara Sterian, Tora Vasilescu și Tatiana Iekel, drama „Cine mă strigă” spune povestea unei tinere de 19 ani acuzate de „comportament imoral” şi trimisă la „reeducare” pe un şantier. Vedem sau revedem filmul duminică, 26 iulie, ora 20.05, la TVR 2

 

Filmul românesc „Cine mă strigă”, producţie România 1979, regizat de Letiția Popa, îi are în rolurile principale pe actorii Marioara Sterian, Iulian Vișa, Dinu Manolache, Tora Vasilescu, Tatiana Iekel.

(w882) 2 film Cin

Ina (interpretată de Marioara Sterian), o tânără de 19 ani acuzată de „comportament imoral”, este trimisă la „reeducare” pe un şantier, unde se împrieteneşte cu alte două femei mai mature, învaţă să se integreze într-o comunitate şi să-şi găsească propriul drum.

(w882) 4 film Cin

„Un film feminist despre condiţia femeii văzută din interior, adică de cele care au experimentat pe pielea lor ce înseamnă emancipare, singurătate, iubire, disperare şi încă multe altele”, notează criticul Cristina Corciovescu, în revista „Volk und Kultur”, martie 1980, citată de cinepub.ro.

(w882) 5 film Ci

Iar criticul român de film Tudor Caranfil apreciază: „Regizoarea depăşeşte motivarea conformistă, formarea omului nou pe şantierul socialist, prin notaţii marginale realist-umoristice”.

(w882) 6 film Ci

Actriţă de tearu şi film consacrată, brăileanca Marioara Sterian a absolvit în anul 1979 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale, Facultatea de Teatru, secția Actorie, București. Pe lângă rolul Ina Albu din „Cine mă strigă”, Marioara Sterian a mai fost bibliotecara din „Fata morgana” (1981); Tincuţa în „Iancu Jianu zapciul” (1981), tot Tincuţa în „Iancu Jianu haiducul (1981), Fizicuţa în „Acţiunea Zuzuc” (1984), Dana din „Acordaţi circumstanţe atenuante?” (1984), mama lui Răducu în „Taina jocului de cuburi” (1980), deportata – în „Trenul vieţii” (1998), Adela Racoviceanu în „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” (2007), Giulia în „Fetele marinarului” (2009), Ducesa de Belmont în „Crăciunul la castel” (2011), Ghicitoarea satului şi vrăjitoarea în seria de trei filme „Pup-o, mă!” (2018-2022). A mai jucat în „Năpasta” (1982), „Punct... şi de la capăt” (1987), „17:O poveste despre destin” (2008).

(w882) 1 film Cin

O reântâlnim pe actriţa Marioara Sterian la „Duminica filmului românesc”, pe TVR 2 – duminică, 26 iulie, ora 20.05:

„Cine mă strigă” – România, 1979

Regia: Letiţia Popa

Cu: Mărioara Sterian, Dinu Manolache, Iulian Vișa, Tora Vasilescu și Tatiana Iekel

(w882) 7 film Ci

foto: capturi foto din filmul „Cine mă strigă”, la TVR 2

Tag-uri: comportament imoral, de pe santier, film romanesc, melodrama moralizatoare, reeducare pe santier, TVR 2, „Cine ma striga”

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