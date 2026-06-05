Eugen Tomac, desemnat prim-ministru

TVRINFO

Președintele României l-a desemnat oficial pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, deschizând astfel calea procedurilor constituționale pentru formarea unui nou Executiv.

În primul discurs public susținut după anunțul oficial, premierul desemnat a subliniat că preluarea acestui mandat reprezintă atât o onoare, cât și o responsabilitate majoră, dată fiind conjunctura extrem de complexă și de dificilă prin care trece țara în prezent. Mesajul central s-a concentrat pe necesitatea asigurării stabilității naționale, pe implementarea reformelor structurale și pe recâștigarea încrederii cetățenilor în instituțiile publice fundamentale.

O noutate majoră în strategia anunțată de la Palatul Cotroceni o reprezintă renunțarea la o formulă guvernamentală bazată pe negocieri strict politice. Viitorul prim-ministru a precizat că va prezenta Legislativului o echipă compusă exclusiv din specialiști, optând pentru un guvern tehnic capabil să gestioneze problemele țării cu profesionalism și bună-credință. Această abordare este considerată o soluție pentru protejarea bugetului public și pentru garantarea unei direcții economice predictibile, esențiale pentru atragerea investițiilor străine și pentru modernizarea statului.

Din punct de vedere geopolitic și diplomatic, discursul de învestire a oferit garanții ferme cu privire la continuitatea liniilor directoare stabilite la nivelul șefului statului. Astfel, s-a reafirmat angajamentul deplin al României față de apartenența la spațiul comunitar și euroatlantic. Consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, întărirea relațiilor transatlantice și menținerea unui rol de relevanță sporită în cadrul structurilor NATO au fost catalogate drept priorități de securitate națională, mai ales în contextul geopolitic tensionat generat de conflictul militar aflat în desfășurare la granițele țării.

Pe componenta economică, viitorul Executiv își propune obiective strategice clare, axate pe creșterea competitivității pieței interne și pe atragerea fondurilor europene. Implementarea integrală a Planului Național de Redresare și Reziliență, alături de urgentarea demersurilor pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, reprezintă principalele ținte asumate public de premierul desemnat. Etapa imediat următoare din calendarul politic va include demararea consultărilor oficiale cu toate forțele politice democratice și pro-occidentale din Parlament. Aceste discuții vizează obținerea sprijinului parlamentar necesar și a unei deschideri reale din partea aleșilor pentru votul de învestitură, obiectivul declarat fiind așezarea interesului public în centrul tuturor deciziilor guvernamentale viitoare.