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Comisia Europeană a publicat Raportul de țară pentru România

publicat: Joi, 04 Iunie 2026
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Raportul de țară dedicat României include și setul de recomandări economice pentru perioada viitoare.

 

Analiza detaliată de la Bruxelles evidențiază o realitate duală pentru economia națională, semnalând pași concreți în direcția consolidării fiscale, dar și persistența unor dezechilibre macroeconomice considerate excesive.

Conform datelor oficiale prezentate de executivul comunitar, traiectoria deficitului bugetar a înregistrat o tendință descrescătoare în ultimii ani. Indicatorul a scăzut de la un nivel ridicat în perioada anterioară până la valoarea de șapte virgulă nouă procente din produsul intern brut înregistrată în cursul anului trecut. Estimările instituției europene indică o continuare a acestei corecții treptate, fiind prognozată o scădere la puțin peste șase procente în perioada imediat următoare și o evoluție similară pentru anul viitor. Cu toate acestea, ritmul de ajustare generează îngrijorări din cauza traiectoriei datoriei publice, care prezintă o tendință continuă de creștere și riscă să depășească pragul de șaizeci și trei de procente din produsul intern brut până la finalul intervalului analizat.

O vulnerabilitate majoră semnalată cu insistență de partenerii europeni vizează eficiența scăzută în colectarea taxelor și impozitelor. În acest sector, România înregistrează cea mai nefavorabilă situație din întreaga Uniune Europeană în ceea ce privește decalajul de încasare a taxei pe valoarea adăugată, pierderile fiind estimate la aproape o treime din veniturile potențiale ale statului. Pentru remedierea acestor deficiențe structurale, autorităților de la București li se solicită continuarea fermă a reformei sistemului de pensii și implementarea rapidă a noului cadru de salarizare în sectorul public. Raportul atrage atenția și asupra unor probleme sociale cronice, cum ar fi prezența redusă a populației feminine pe piața forței de muncă, rata ridicată a tinerilor inactivi care nu sunt integrați în sistemul educațional sau profesional și deficiențele structurale din sistemul de învățământ.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: Bruxelles, Comisia Europeană, datorie publica, deficit bugetar, dezechilibre macroeconomice, economie România, pensii, raport de tara Romania

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