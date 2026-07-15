Spania a învins Franța cu 2-0 și s-a calificat în finala Campionatului Mondial

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Reprezentativa de fotbal a Spaniei a devenit prima finalistă a Cupei Mondiale, reușind să elimine selecționata Franței în penultimul act al competiției găzduite de Statele Unite.

Disputată pe o arenă arhiplină din Dallas, chiar în ziua de celebrare a sărbătorii naționale a francezilor, confruntarea s-a încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea echipei iberice. Acest rezultat marchează întoarcerea Spaniei în ultimul act al turneului suprem după o perioadă de așteptare de șaisprezece ani, precedenta prezență datând de la triumful din Africa de Sud.

Partida a debutat sub semnul prudenței din partea elevilor lui Didier Deschamps, în ciuda revenirii pe teren a liderului Kylian Mbappe, refăcut după o accidentare anterioară. Controlul tactic și posesia prelungită au aparținut însă formației spaniole, care a speculat o breșă defensivă la jumătatea primei reprize. Fundașul Lucas Digne l-a faultat în suprafața de pedeapsă pe atacantul Lamine Yamal, iar lovitura de la unsprezece metri rezultată a fost transformată cu siguranță de Mikel Oyarzabal. Situația echipei franceze s-a complicat și mai mult înainte de pauză, când fundașul central William Saliba a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unei accidentări, deși faza ofensivă a oferit o oportunitate majoră de egalare, irosită de Mbappe în fața portarului Unai Simon.

Dinamica jocului din repriza secundă a menținut superioritatea selecționatei din Peninsula Iberică. În minutul cincizeci și opt, o combinație rapidă între Pedro Porro și Dani Olmo a permis primului să finalizeze cu succes pe lângă portarul Mike Maignan, dublând avantajul pe tabela de marcaj. Ofensiva ulterioară a Franței s-a dovedit ineficientă în fața unei defensive adverse bine organizate, șansele create nefiind suficiente pentru a modifica rezultatul final.

În urma acestui deznodământ, campioana europeană în exercițiu își asigură prezența în marea finală programată la New Jersey, unde își va disputa trofeul suprem împotriva învingătoarei din a doua semifinală, în care se înfruntă reprezentativele Argentinei și Angliei. De cealaltă parte, echipa națională a Franței va juca finala mică, programată la Miami, urmând să întâlnească echipa învinsă din cealaltă confruntare a penultimului act.

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