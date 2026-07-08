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Cătălin Preda luptă pentru Cupa Mondială la sărituri în apă de la mare înălțime, în direct la TVR Sport

publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026

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Finala spectaculoasă de la Porto Flavia îi aduce la start pe cei mai valoroși săritori în apă de la mare înălțime, între care și românii Cătălin Preda și Constantin Popovici. Competiția va fi transmisă în direct sâmbătă și duminică, de la ora 12:30, la TVR Sport.

 

România are șansa de a câștiga ediția din acest an a Cupei Mondiale de sărituri în apă de la mare înălțime prin Cătălin Preda. Învingător în etapa din Florida, transmisă de TVR Sport în luna mai, sportivul român pornește ca lider al clasamentului general înaintea rundei finale, programată în weekend-ul 11-12 iulie la Porto Flavia, în Sardinia, Italia.

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Competiția este una dintre cele mai spectaculoase din calendarul internațional al high-diving-ului. Sportivii sar direct în mare de pe stânci aflate la 27 de metri înălțime, încercând să impresioneze arbitrii prin elemente acrobatice de mare dificultate și, în același timp, să execute o intrare cât mai sigură în apele Mediteranei.

România va fi reprezentată de doi dintre cei mai valoroși săritori ai circuitului mondial: Cătălin Preda și Constantin Popovici. După locul patru obținut în etapa din Statele Unite, unde a concurat accidentat, Popovici rămâne și el în cursa pentru trofeu. Ambii români sunt recunoscuți pentru programul lor extrem de dificil, care include cele mai complexe sărituri din competiție.

(w882)

O finală în care și natura poate decide clasamentul

Vlad Bucurescu, comentatorul competiției la TVR Sport, subliniază spectaculozitatea întrecerii și șansele reale ale sportivilor români.

„Un concurs de high-diving în care sportivii sar în apă de la 27 m îți taie respirația, inclusiv din postura de comentator. Faptul că avem la start și doi români, ambii foarte bine cotați, nu face decât să amplifice nivelul emoțiilor. Cătălin Preda a arătat o formă excelentă în etapa din Florida, pe care a câștigat-o în special grație săriturii din finalul programului, cea mai dificilă din tot concursul, și are șanse reale să câștige Cupa Mondială cu o clasare în zona podiumului la Porto Flavia. Constantin Popovici poate intra și el în lupta la trofeu. Fostul campion mondial a concurat accidentat la Fort Lauderdale și tot a încheiat pe locul 4, iar cu o victorie duminică poate să spere chiar la primul loc la general.”

Comentatorul a adăugat: „Acest concurs din Sardinia este unul aparte pentru că săriturile se execută de pe stânci direct în mare, iar factorul șansă joacă un rol important. Nefiind vorba despre un mediu controlat, ca la majoritatea concursurilor de high-diving, unde săritorii aterizează într-o piscină adâncă, la Porto Flavia rezultatul poate fi afectat serios de mama natură, căci un val prea înalt care se sparge de stânci poate să micșoreze înălțimea săriturii, cu efecte devastatoare asupra notelor pentru stil. La fel și vântul.”

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Ultimul test înaintea Campionatelor Europene

Anul trecut, etapa de la Porto Flavia a oferit un duel spectaculos pentru victorie, iar Constantin Popovici a fost foarte aproape de primul loc. Concursul a fost transmis, de asemenea, de TVR Sport, iar Constantin Popovici a fost aproape de victorie, fiind depășit «la mustață» de americanul James Lichtenstein, campionul mondial en-titre, în timp ce Cătălin Preda s-a clasat al 6-lea.

Finala Cupei Mondiale reprezintă și ultimul test important înaintea Campionatelor Europene de natație, competiție care va putea fi urmărită tot la TVR Sport.

„Etapa finală a Cupei Mondiale găzduită de Porto Flavia reprezintă, în teorie, ultima repetiție înaintea Campionatelor Europene de natație de la Paris, transmise de TVR Sport în perioada 31 iulie – 16 august. Acolo se va sări însă de la 20 m, înălțime considerată mai sigură, și nu de la 27 m ca de obicei, în tentativa forului european de specialitate de a convinge Comitetul Internațional Olimpic să includă high-diving-ul, considerat sport extrem, pe lista probelor la Jocurile Olimpice de vară”, a mai spus Vlad Bucurescu.

Cătălin Preda și Constantin Popovici vor putea fi urmăriți în direct la TVR Sport sâmbătă și duminică, 11 și 12 iulie, de la ora 12:30, în finala Cupei Mondiale de high-diving de la Porto Flavia.

 

Tag-uri: Catalin Preda, Constantin Popovici, Cupa Mondiala de sarituri în apa de la mare inaltime, Porto Flavia

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