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Algoritmii Cupei Mondiale: Cum reconfigurează modelul matematic Elo șansele favoritelor la titlu

publicat: Vineri, 19 Iunie 2026

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Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 aduce în prim-plan o nouă dimensiune a analizei sportive, unde performanțele de pe gazon sunt transpuse instantaneu în procente și probabilități matematice.

 

Ziarul spaniol Marca folosește un model statistic complex pentru a calcula dinamic șansele fiecărei reprezentative de a avansa în fazele superioare ale turneului, de la faza grupelor și până la marea finală. Acest instrument de analiză, actualizat zilnic, permite publicului să urmărească evoluția favoritelor în timp real, oferind o perspectivă științifică asupra raportului de forțe de la turneul final.

La baza acestor proiecții se află sistemul Elo, o metodologie matematică utilizată inițial în șah, dar care s-a dovedit mult mai eficientă în fotbal decât clasamentul oficial FIFA. Spre deosebire de ierarhia mondială tradițională, care tinde să distorsioneze realitatea din cauza meciurilor amicale sau a perioadelor lungi de referință, algoritmul Elo evaluează forma de moment a fiecărei echipe. Fiecare selecționată deține un punctaj numeric care crește sau scade după fiecare meci, amploarea modificării fiind direct proporțională cu valoarea adversarului înfruntat. Pentru o acuratețe maximă, modelul preia datele istorice de pe platformele de specialitate și aplică o corecție de egalitate variabilă, calibrată pe baza tuturor edițiilor din ultimele trei decenii.

Primele confruntări din faza grupelor au provocat deja modificări substanțiale în structura statisticii. Victorii clare și jocul spectaculos prestat de Franța, Anglia și Argentina au determinat o creștere cu trei până la patru puncte procentuale a șanselor acestor formații de a cuceri trofeul, reprezentativa britanică devansând astfel Brazilia în topul preferințelor matematice. În polul opus, rezultatele de egalitate înregistrate surprinzător de Spania și Portugalia în meciurile de debut au atras automat penalizări în clasamentul virtual, reflectate prin scăderi de patru, respectiv două procente în cota lor de favorabilitate.

Cu toate acestea, modelul dynamic indică faptul că Spania își păstrează statutul de principală candidată la titlul mondial, având o probabilitate de succes evaluată la 26,5%. Totuși, distanța față de urmăritoare s-a micșorat semnificativ. Înainte de startul competiției, selecționata iberică deținea un avantaj confortabil, cu 29,3% șanse de reușită, însă evoluția modestă din debutul competiției a forțat algoritmul să corecteze estimările inițiale.

Procentele afișate public nu reprezintă simple speculații sau predicții fixe, ci sunt rezultatul a 100.000 de simulări complete ale turneului final, rulate computerizat în fiecare dimineață. Fiecare simulare generează rezultate aleatorii pentru toate cele 104 meciuri programate, ponderate însă de forța numerică a fiecărei țări din momentul respectiv. Astfel, o cotă de succes atribuită unei echipe reflectă pur și simplu numărul de ocazii în care acea reprezentativă a câștigat trofeul în cadrul sutelor de mii de scenarii rulate, oferind o cuantificare precisă a realității din teren în funcție de nivelul actual al fiecărui lot.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

sursa foto: shutterstock/fifg

Tag-uri: CM 2026, favorite Mondial, Franța, Portugalia, pronosticuri, Sistemul Elo, Spania

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