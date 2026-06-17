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Prestații de gală semnate de Messi, Haaland și Mbappe pe arenele din America de Nord

publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026

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Cupa Mondială de fotbal continuă să ofere momente de înalt nivel tehnic, meciurile recente evidențiind apetitul ofensiv al marilor vedete ale fotbalului internațional.

 

Pe o arenă arhiplină din Kansas City, deținătoarea titlului mondial, Argentina, s-a impus categoric în fața selecționatei Algeriei, cu scorul de 3-0. Confruntarea a fost dominată de evoluția remarcabilă a căpitanului Lionel Messi, autorul unei triple spectaculoase în cele 80 de minute petrecute pe gazon.

Disputa a consemnat o bornă istorică pentru fotbalistul argentinian, aflat la cel de-al șaselea turneu final din carieră, bifând totodată selecția cu numărul 200 pentru reprezentativa sud-americană. Deși debutul partidei a fost marcat de două reușite anulate pe motiv de ofsaid pentru ambele formații, eficiența ulterioară a atacantului a pecetluit soarta punctelor. Prin golurile înscrise, acesta a cumulat 16 reușite și opt pase decisive în istoria competiției, egalând recordul deținut de germanul Miroslav Klose în ierarhia istorică a marcatorilor de la Cupa Mondială. Parcursul liderului provizoriu din această grupă va continua cu un duel programat la Dallas împotriva Austriei, în timp ce Algeria va întâlni Iordania la Santa Clara.

O evoluție la fel de convingătoare a fost înregistrată pe stadionul din Boston, unde Norvegia a învins reprezentativa Irakului cu scorul de 4-1. Meciul a marcat revenirea ambelor naționale pe scena mondială după o absență de câteva decenii. Forța ofensivă a nordicilor a fost condusă de Erling Haaland, atacantul reușind să marcheze de două ori și să ofere o pasă decisivă la debutul său absolut în această competiție. Victoria categorică le permite norvegienilor să ocupe prima poziție în Grupa I, depășind Franța datorită unui golaveraj superior. În etapele următoare, Norvegia se va deplasa la Toronto pentru înfruntarea cu Senegal, iar echipa irakiană va evolua împotriva Franței.

Tot în cadrul Grupei I, selecționata Franței a debutat cu dreptul în competiție, reușind să se impună cu scorul de 3-1 în fața Senegalului, la capătul unei reprize secunde de o calitate superioară desfășurate pe arena din New Jersey. Partida a adus o nouă performanță de referință pentru Kylian Mbappe, care a înscris și a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei franceze la turneele mondiale. Cu un total de 13 goluri, acesta l-a egalat pe legendarul Just Fontaine și a depășit recordul stabilit de brazilianul Pele. Victoria echipei conduse de Didier Deschamps a fost securizată și prin aportul ofensiv al lui Barcola. Programul viitor propune o confruntare între Franța și Irak la Philadelphia, în timp ce naționala din Senegal va măsura își va măsura forțele cu liderul grupei.

 

Ediția curentă a Campionatului Mondial de Fotbal, găzduită în premieră de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, reconfigurează standardele spectacolului sportiv global. Extinderea istorică la un format cu 48 de echipe participante și un total de 104 meciuri programate oferă publicului cel mai amplu și disputat turneu final de până acum.

În emisiunea „Ora de Sport”, Marian Olaianos, Cosmin Băleanu, Cristian Mîndru, Tudor Furdui şi Costin Deşliu, sunt, pe rând, gazdele emisiunii, alături de invitaţii lor. Ei transformă Mondialul într-o călătorie jurnalistică în fiecare zi, de luni până vineri, de la 10.10, iar sâmbăta şi duminica, de la 12.10, la TVR Sport. Emisiunea e precedată – de la ora 10.00, în timpul săptămânii, respectiv de la 12.00, în weekend – de „Sport Express Mondial”, jurnal informativ în care vedem toate golurile şi fazele importante din meciurile de peste noapte.

VEZI AICI PROGRAMUL COMPLET AL MECIURILOR DE LA CUPA MONDIALĂ 2026

sursa foto: shutterstock/Igor Link

Tag-uri: Argentina - Algeria 3-0, CM fotbal 2026, Cupa Mondială 2026, Erling Haaland, Franța - Senegal 3-1, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Norvegia - Irak 4-1

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17 Iunie, 09:08

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