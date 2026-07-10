loader
Foto

CM 2026: Franța, calificată în semifinale după 2-0 cu Maroc

publicat: Vineri, 10 Iulie 2026

TVRSPORT  TVRSPORT 

Franța își asigură calificarea în semifinale după un duel categoric în fața Marocului.

 

Selecționata Franței a obținut biletul pentru semifinalele Cupei Mondiale de fotbal în urma unei victorii clare obținute în fața reprezentativei Marocului, într-o confruntare găzduită de arena din Boston. Partida, care a reprezentat reeditarea semifinalei disputate în urmă cu patru ani, s-a încheiat cu scorul de 2-0, marcând totodată ultimul meci organizat de metropola americană în cadrul actualului turneu final.

Formația condusă de Didier Deschamps a controlat autoritar ostilitățile încă din primele minute, exercitând o presiune constantă asupra defensivei adverse. Superioritatea europeană s-a materializat la jumătatea primei reprize prin obținerea unei lovituri de pedeapsă. Deși execuția lui Kylian Mbappe a fost parată spectaculos de portarul Bono, iar ulterior Digne a nimerit bara transversală, echilibrul de pe tabelă nu a putut fi menținut și după pauză.

În actul secund, insistența Franței a dat roade în minutul șaizeci, când același Mbappe a deschis scorul cu un șut plasat de la distanță, din afara careului. Avantajul a fost dublat rapid, după doar șase minute, printr-o acțiune centrală finalizată cu succes de Ousmane Dembele. Confruntată cu absența principalului marcator, Ismael Salibari, indisponibil din cauza unei accidentări suferite în faza anterioară a competiției, selecționata africană nu a reușit să replice periculos pe tabelă în minutele de final. Prin acest succes controlat de la un capăt la altul, echipa Franței își confirmă statutul de pretendentă la trofeu și avansează în penultimul act al competiției, unde urmează să înfrunte câștigătoarea sfertului de finală disputat între reprezentativele Spaniei și Belgiei.

 

Optimi de finală:

Maroc – Canada 3-0

Franța – Paraguay 1-0

Norvegia – Brazilia 2-0

Anglia – Mexic 3-2

Spania – Portugalia 1-0

Belgia – SUA 4-1

Argentina – Egipt 3-2

Elveția – Columbia 0-0, 4-3 la penalty-uri

 

Sferturi de finală:

Franța – Maroc 2-0

Spania – Belgia (10 iulie, ora 22:00)

Anglia – Norvegia (12 iulie, ora 00:00)

Argentina – Elveția (12 iulie, ora 04:00)

Tag-uri: CM 2026, CM fotbal, Cupa Mondială 2026, cupa mondiala de fotbal, Franța - Maroc 2-0

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

10 Iulie, 11:41

Explicația pentru tricourile cu imagini ”suprarealiste” ale jucătorilor Belgiei la Cupa Mondială

10 Iulie, 01:00

Franța – Maroc 2-0 la CM de fotbal, Mbappe și Dembele îi duc pe francezi în semifinale

09 Iulie, 22:01

Dinamo Kiev – ”U” Cluj 0-0 în turul 1 preliminar din Europa League, ardelenii speră la calificare în retur

09 Iulie, 21:37

Marocul vrea revanșa cu Franța, după ce a pierdut semifinala la Campionatul Mondial din Qatar

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Dincolo de politică, comunitățile au nevoie de soluții

  TVRINFO     TVRINFO 

Dincolo de politică, comunitățile au nevoie de soluții

La TVR INFO, Boris Velimirovici și echipa emisiunii INFO ETNIC propun o dezbatere despre responsabilitatea reprezentanților minorităților ...

CM 2026: Franța, calificată în semifinale după 2-0 cu Maroc

  TVRSPORT     TVRSPORT 

CM 2026: Franța, calificată în semifinale după 2-0 cu Maroc

Franța își asigură calificarea în semifinale după un duel categoric în fața Marocului.

Adaptarea românilor la presiunea economică

  TVRINFO     TVRINFO 

Adaptarea românilor la presiunea economică

Românii înregistrează o creștere a stresului financiar, dar reiau planurile pentru achiziții majore.

Final spectaculos pentru „Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț”: TVR Cultural și TVR 3 transmit în direct concertul extraordinar „Opera Crossover”

  PROMO     TVR3   TVRCULTURAL 

Final spectaculos pentru „Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț”: TVR Cultural și TVR 3 transmit în direct concertul extraordinar „Opera Crossover”

Cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional „Vacanțe Muzicale la Piatra-Neamț” se încheie sâmbătă, 11 iulie, cu unul dintre cele mai ...

PORTRET DE ARTIST | In memoriam Răzvan Ionescu: Teatrul ca drum al devenirii întru Hristos. Arta ca vocație, credința ca rost

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

PORTRET DE ARTIST | In memoriam Răzvan Ionescu: Teatrul ca drum al devenirii întru Hristos. Arta ca vocație, credința ca rost

TVR Cultural vă invită, joi, 9 iulie 2026, ora 20.30, să urmăriți emisiunea „Portret de artist” dedicată actorului Răzvan Ionescu. Veți putea ...

Cântec, joc şi poveste cu Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cântec, joc şi poveste cu Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean”, la TVR 1

Au participat la evenimente importante în mari oraşe ale ţării, alături de alte grupuri folclorice profesioniste de la noi. De fiecare dată, s-au ...

Deciziile Summitului NATO de la Ankara și evaluarea strategică a României privind Flancul Estic

  TVRINFO     TVRINFO 

Deciziile Summitului NATO de la Ankara și evaluarea strategică a României privind Flancul Estic

Reuniunea la vârf a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), desfășurată în capitala Turciei, s-a încheiat cu adoptarea unei ...

Cătălin Preda luptă pentru Cupa Mondială la sărituri în apă de la mare înălțime, în direct la TVR Sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cătălin Preda luptă pentru Cupa Mondială la sărituri în apă de la mare înălțime, în direct la TVR Sport

Finala spectaculoasă de la Porto Flavia îi aduce la start pe cei mai valoroși săritori în apă de la mare înălțime, între care și românii ...

Iașul celebrează 30 de ani ai Festivalului Internațional de Folclor „Cătălina”. Gala Laureaților, în direct la TVR

  PROMO     TVR3 

Iașul celebrează 30 de ani ai Festivalului Internațional de Folclor „Cătălina”. Gala Laureaților, în direct la TVR

Peste 700 de copii și tineri din România și din străinătate participă la ediția aniversară a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii ...

Călătoriile îi fac pe oameni, nu oamenii fac călătorii: istoria concediului

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Călătoriile îi fac pe oameni, nu oamenii fac călătorii: istoria concediului

Abordăm în articolul pe care vi-l propunem astăzi în rubrica „Reportaj și analiză" evoluția conceptelor de vacanță și concediu în secolul XX, cu ...

CM 2026: Elveția se impune la penalty-uri, în timp ce Argentina reușește o revenire istorică

  TVRSPORT     TVRSPORT 

CM 2026: Elveția se impune la penalty-uri, în timp ce Argentina reușește o revenire istorică

Faza optimilor de finală ale Cupei Mondiale de fotbal s-a încheiat cu meciuri de o intensitate dramatică deosebită pe arenele din America de ...

Filmul ce i-a pus faţă în faţă prima oară pe Johnny Depp şi Amber Heard se vede la TVR 2

  FILM     TVR2 

Filmul ce i-a pus faţă în faţă prima oară pe Johnny Depp şi Amber Heard se vede la TVR 2

„Filmul de artă” ne aduce comedia „Jurnalul unui iubitor de rom”. Îl urmărim pe 12 iulie, de la ora 22.00, a TVR 2.

Summitul NATO de la Ankara, sub semnul lui Trump. Relatări şi corespondenţe live în emisiunile informative ale posturilor TVR

  TVRINFO     TVR1   TVR2   TVRINFO 

Summitul NATO de la Ankara, sub semnul lui Trump. Relatări şi corespondenţe live în emisiunile informative ale posturilor TVR

„E primul summit la care i-am avut colegi de stand-up positions pe lunetişti!”, spune Ramona Avramescu, subliniind măsurile de securitate ...

Summit la Ankara: NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul statelor membre

  TVRINFO     TVRINFO 

Summit la Ankara: NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul statelor membre

Lucrările reuniunii la vârf a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord continuă miercuri în capitala Turciei, marcând o nouă etapă de ...

Gala Festivalului Internaţional de Teatru Sibiu se vede la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Gala Festivalului Internaţional de Teatru Sibiu se vede la TVR 1

În perioada 19–28 iunie 2026, Sibiul a găzduit unul intre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume. Irina Păcurariu ne ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate