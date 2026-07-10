CM 2026: Franța, calificată în semifinale după 2-0 cu Maroc

TVRSPORT TVRSPORT

Franța își asigură calificarea în semifinale după un duel categoric în fața Marocului.

Selecționata Franței a obținut biletul pentru semifinalele Cupei Mondiale de fotbal în urma unei victorii clare obținute în fața reprezentativei Marocului, într-o confruntare găzduită de arena din Boston. Partida, care a reprezentat reeditarea semifinalei disputate în urmă cu patru ani, s-a încheiat cu scorul de 2-0, marcând totodată ultimul meci organizat de metropola americană în cadrul actualului turneu final.

Formația condusă de Didier Deschamps a controlat autoritar ostilitățile încă din primele minute, exercitând o presiune constantă asupra defensivei adverse. Superioritatea europeană s-a materializat la jumătatea primei reprize prin obținerea unei lovituri de pedeapsă. Deși execuția lui Kylian Mbappe a fost parată spectaculos de portarul Bono, iar ulterior Digne a nimerit bara transversală, echilibrul de pe tabelă nu a putut fi menținut și după pauză.

În actul secund, insistența Franței a dat roade în minutul șaizeci, când același Mbappe a deschis scorul cu un șut plasat de la distanță, din afara careului. Avantajul a fost dublat rapid, după doar șase minute, printr-o acțiune centrală finalizată cu succes de Ousmane Dembele. Confruntată cu absența principalului marcator, Ismael Salibari, indisponibil din cauza unei accidentări suferite în faza anterioară a competiției, selecționata africană nu a reușit să replice periculos pe tabelă în minutele de final. Prin acest succes controlat de la un capăt la altul, echipa Franței își confirmă statutul de pretendentă la trofeu și avansează în penultimul act al competiției, unde urmează să înfrunte câștigătoarea sfertului de finală disputat între reprezentativele Spaniei și Belgiei.

Optimi de finală:

Maroc – Canada 3-0

Franța – Paraguay 1-0

Norvegia – Brazilia 2-0

Anglia – Mexic 3-2

Spania – Portugalia 1-0

Belgia – SUA 4-1

Argentina – Egipt 3-2

Elveția – Columbia 0-0, 4-3 la penalty-uri

Sferturi de finală:

Franța – Maroc 2-0

Spania – Belgia (10 iulie, ora 22:00)

Anglia – Norvegia (12 iulie, ora 00:00)

Argentina – Elveția (12 iulie, ora 04:00)