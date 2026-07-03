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CM 2026: Spania, Portugalia și Elveția, calificate în optimi

publicat: Vineri, 03 Iulie 2026

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Fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale de fotbal continuă să aducă în prim-plan confruntări de nivel înalt și răsturnări de situație spectaculoase pe stadioanele de pe continentul american.

 

Selecționata Spaniei a oferit o adevărată demonstrație de forță pe arena din Los Angeles, reușind o calificare fără emoții în fața reprezentativei Austriei. Echipa iberică a dominat autoritar partida din șaisprezecimi, arătând o exprimare pe teren extrem de apropiată de potențialul maxim demonstrat în competițiile din ultimii ani. Victoria clară a fost conturată prin dubla reușită de Oyarzabal și prin golul înscris de Porro, rezultatul final de 3-0 trimițând acasă ultima adversară pe care România a întâlnit-o în faza preliminariilor, la doar o zi după eliminarea Bosniei.

În faza optimilor de finală, reprezentativa spaniolă va înfrunta naționala Portugaliei, care a obținut calificarea la capătul unui duel de o intensitate dramatică ieșită din comun împotriva Croației. Disputată pe stadionul din Toronto, confruntarea a fost catalogată drept una dintre cele mai spectaculoase ale actualului turneu final. Lusitanii s-au văzut conduși cu scorul de 1-0, însă au reușit să revină pe tabela de marcaj prin golul înscris din penalty de Cristiano Ronaldo. Soarta calificării a fost decisă în minutele suplimentare, când Ramos a marcat golul victoriei portugheze în minutul 94. Finalul partidei a adus și intervenția tehnologiei de monitorizare video, arbitrul anulând un gol al selecționatei croate în al treisprezecelea minut de prelungire, aspect care a consfințit succesul dramatic al Portugaliei.

O evoluție sigură s-a înregistrat și pe arena din Vancouver, acolo unde reprezentativa Elveției s-a impus în fața naționalei Algeriei. Meciul a avut o semnificație aparte pentru fotbaliștii pregătiți de Yakin, aceștia reușind să obțină victoria în fața fostului lor tehnician, care se află în prezent la cârma selecționatei africane. Victoria elvețienilor a fost obținută fără mari dificultăți, grație punctelor înscrise de Embolo și Ndoye, scorul final de 2-0 reflectând realitatea din teren. Prin acest succes, echipa europeană își continuă parcursul tradițional la turneele finale din ultimii ani, bifând din nou prezența în faza optimilor, performanță pe care a reușit să o egaleze la ultimele trei ediții ale competiției globale.

Următoarea provocare pentru fotbaliștii elvețieni va fi reprezentată de o confruntare extrem de dificilă pentru un loc în sferturile de finală. Aceștia vor juca împotriva formației care va ieși învingătoare din duelul programat între selecționatele Columbiei și Ghanei. Întrecerile din America de Nord demonstrează o dată în plus că diferențele valorice sunt extrem de strânse, iar capacitatea de concentrare în momentele cheie rămâne factorul decisiv pentru accederea în fazele finale ale competiției.

 

sursa foto: shutterstock/EFKS

Tag-uri: CM 2026, CM fotbal, Cupa Mondială 2026, Elveția - Algeria 2-0, Portugalia - Croația 2-1, Spania - Austria 3-0

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