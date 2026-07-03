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Cupa Mondială de fotbal 2026: 16-imile de finală în perioada 28 iunie – 3 iulie

publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026

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Cupa Mondială de fotbal oferă în continuare momente de o intensitate deosebită în faza șaisprezecimilor de finală, aducând meciuri tensionate și eliminări surprinzătoare ale unor mari forțe fotbalistice europene. Totodată, a fost anunțat un nou record de spectatori.

 

Ediția din acest an a Cupei Mondiale de fotbal a intrat oficial în istoria sportului mondial prin stabilirea unui nou record absolut în ceea ce privește prezența fanilor în tribune. Federația Internațională de Fotbal a anunțat că pragul simbolic de cinci milioane de spectatori a fost depășit în cursul zilei de marți. Evenimentul istoric s-a produs în cadrul confruntării din faza eliminatorie dintre selecționatele Franței și Suediei, partidă desfășurată în localitatea East Rutherford din New Jersey. Prin această performanță de asistență, actualul turneu organizat în comun de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada surclasează vechiul record datând din anul 1994, când meciurile disputate pe teritoriul american au atras un număr total de peste trei milioane și jumătate de fani.

Interesul major pentru partidele din cadrul competiției globale este reflectat de cifrele oficiale înregistrate la finalul duelurilor recente. Confruntarea din optimile de finală de la East Rutherford, încheiată cu victoria categorică a reprezentativei franceze prin scorul de 3-0, a fost urmărită direct din tribune de peste optzeci de mii de persoane. Ulterior, asistența totală la nivelul întregului turneu a crescut semnificativ după meciul dintre Mexic și Ecuador, disputat în Ciudad de Mexico, partidă care a atras de asemenea o prezență masivă pe Stadionul Azteca. Până în acest moment al competiției, arenele nord-americane au înregistrat un grad de ocupare aproape complet, depășind procentul de nouăzeci și nouă la sută, în ciuda discuțiilor controversate purtate în spațiul public înainte de debutul turneului cu privire la prețurile ridicate ale biletelor de acces.

Pe plan sportiv, competiția aduce în prim-plan realizări individuale excepționale. Căpitanul echipei naționale a Franței, Kylian Mbappe, a devenit cel mai eficient marcator din istoria fazelor eliminatorii ale Cupei Mondiale, ajungând la un total de zece reușite datorită dublei semnate în ultima partidă. Prin aceste goluri, atacantul francez a depășit recordurile anterioare stabilite de fotbaliștii brazilieni Leonidas și Ronaldo Nazario, urcând totodată pe locul al doilea în clasamentul general al golgheterilor din istoria competiției, imediat în spatele argentinianului Lionel Messi. În ciuda atenției mediatice acordate acestor statistici remarcabile, atacantul francez a subliniat că prioritatea sa absolută rămâne sprijinirea colectivă a echipei pentru accederea în marea finală programată la jumătatea lunii iulie și scrierea unei noi pagini de istorie pentru fotbalul din țara sa.

În paralel cu succesele înregistrate de favoriți, faza eliminatorie a turneului a produs și primele decizii radicale la nivelul băncilor tehnice, ca urmare a unor rezultate considerate nesatisfăcătoare. Selecționerul echipei naționale a Olandei, Ronald Koeman, și-a prezentat oficial demisia din funcție, asumându-și întreaga responsabilitate pentru ratarea obiectivelor stabilite. Hotărârea tehnicianului olandez a fost adoptată la scurt timp după ce reprezentativa pe care o conducea din anul 2023 a fost eliminată din competiție de către selecționata Marocului, la capătul unui meci extrem de disputat în orașul Monterrey. Echipa africană a obținut calificarea în faza următoare a competiției în urma executării loviturilor de departajare, după ce timpul regulamentar de joc și reprizele de prelungiri se încheiaseră la egalitate, provocând astfel o mare surpriză și o uriașă dezamăgire în tabăra olandeză.

sursa: shutterstock/EFKS

Tag-uri: CM fotbal, Cupa Mondială 2026, record spectatori

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