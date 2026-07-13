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Universitatea Craiova își adjudecă Supercupa României în urma loviturilor de departajare

publicat: Luni, 13 Iulie 2026

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Sezonul competițional intern a fost deschis oficial în Bănie prin disputa pentru Supercupa României, un duel de orgoliu care a reeditat rivalitatea din stagiunea precedentă dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.

 

Confruntarea s-a încheiat cu un deznodământ identic, trofeul rămânând în posesia echipei gazdă, după ce scorul a fost egal, 1-1, la finalul timpului regulamentar, iar oltenii s-au impus ulterior la loviturile de departajare cu 5-3.

Deși ambele formații sunt angrenate în preliminariile competițiilor europene, tehnicienii au trimis pe teren formulele de bază. Prima repriză a oferit un ritm bun și ocazii importante la ambele porți, echilibrul fiind rupt cu cinci minute înainte de pauză. Atacantul francez Steven Nsimba a fost lansat excelent în adâncime de Mekvabishvili și a deschis scorul cu un șut plasat la colțul scurt.

Modificările tactice cu profil ofensiv efectuate în tabăra oaspeților la reluare au modificat dinamica jocului în actul secund. Presiunea exercitată de formația clujeană s-a concretizat pe tabela de marcaj în urma unei faze colective la care au contribuit Nistor și Macalou, faza fiind finalizată din fața porții de atacantul suedez Alibek Aliev. Deși reușita a fost inițial anulată de arbitri, decizia a fost corectată prin intervenția sistemului de arbitraj video, care a validat poziția regulamentară a marcatorului. Gazdele au dominat finalul meciului, irosind șanse mari prin noua achiziție Elisor și prin Cicâldău, a cărui execuție a lovit bara transversală. Conform regulamentului, egalitatea a trimis cele două echipe direct la execuția penalty-urilor, unde eficiența maximă a fotbaliștilor din Craiova și eroarea lui Macalou au stabilit câștigătoarea trofeului, chiar înaintea debutului noului campionat.

sursa foto: frf

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Tag-uri: Supercupa României, U Craiova - U Cluj 1-1, Universitatea Craiova, ”U” Cluj, ”U” Craiova

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