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Cupa Națiunilor la rugby debutează la TVR Sport. „Stejarii” intră în cursa pentru pregătirea Cupei Mondiale din 2027

publicat: Vineri, 03 Iulie 2026

TVRSPORT  TVRSPORT 

Între 4 și 19 iulie, TVR Sport transmite în direct (și înregistrat) meciurile World Rugby Nations Cup, noua competiție internațională care reunește 12 dintre cele mai valoroase echipe aflate imediat sub elita mondială.

 

TVR Sport aduce în exclusivitate telespectatorilor World Rugby Nations Cup, competiția internațională lansată de World Rugby, care debutează în 2026 și va avea loc o dată la doi ani, în ferestrele internaționale din lunile iulie și noiembrie.

O nouă competiție pentru viitorul rugbyului mondial

Noul format competițional reunește 12 echipe calificate la Cupa Mondială de Rugby 2027 și își propune să ofere meciuri cu miză, care să contribuie la dezvoltarea rugbyului internațional și la pregătirea naționalelor pentru competiția supremă.

Din competiție fac parte Canada, Chile, Georgia, Hong Kong China, Portugalia, România, Samoa, Spania, Tonga, Uruguay, Statele Unite și Zimbabwe, echipe împărțite în două grupe. Fiecare națională va disputa câte șase partide împotriva tuturor formațiilor din grupa opusă, iar câștigătoarele celor două grupe vor deveni primele campioane ale World Rugby Nations Cup.

„Stejarii”, în fața unor teste importante înaintea Cupei Mondiale

(w882) World Rugb

România va avea parte de adversari puternici încă de la prima ediție a competiției, într-un turneu care reprezintă o etapă esențială în pregătirea pentru Cupa Mondială din Australia.

Dragoș Bocanaciu apreciază că această competiție reprezintă un test important pentru noua generație a rugbyului românesc:

„România are șansa, cu un an înainte de Cupa Mondială din Australia, turneu la care suntem calificați, să își testeze noua generație de rugbiști la ediția inaugurală a Cupei Națiunilor. «Stejarii» vor avea meciuri dificile împotriva unor națiuni care ne-au învins în ultima perioadă, precum Chile, Uruguay sau Samoa. Situația nu este deloc ușoară pentru stafful antrenorului David Gérard, care trebuie să găsească cele mai bune variante pentru alcătuirea lotului și stabilirea strategiei pentru fiecare partidă, în funcție de adversar. Până la urmă însă, rugbyul înseamnă că, indiferent de șansele pe care le ai, intri pe teren și, alături de ceilalți 14 gladiatori, încerci să dai tot ce poți, și chiar mai mult, pentru a părăsi terenul cu fruntea sus, indiferent de rezultat. Noi, toți cei care iubim rugbyul, ne dorim ca «Stejarii» să redevină acea pădure falnică de acum 40 de ani, când toate marile nume ale acestui sport vorbeau despre România cu mult respect și admirație.”

La rândul său, Alex Roman subliniază importanța competiției pentru dezvoltarea echipei naționale: „Nou-înființata competiție Nations Cup va ajuta toate echipele să își pregătească viitorul și participarea la Cupa Mondială din 2027. Este o competiție în care și echipa României a fost invitată să joace, ceea ce oferă naționalei noastre șansa de a pregăti în detaliu participarea la Mondialul de anul viitor. Toate echipele participante reprezintă națiuni aflate în plină ascensiune în rugbyul mondial, iar naționala României va încerca să facă meciuri cât mai bune în fața adversarelor sale. Personal, am încredere deplină în grupul selecționat de David Gérard, selecționerul României, iar «Stejarii» vor demonstra că sunt o echipă care merită respect. Ca de obicei, vă invit să ne bucurăm de rugby împreună la Televiziunea Română și să fim alături de naționala României.”

Programul transmisiunilor la TVR Sport

Competiția va putea fi urmărită la TVR Sport în perioada 4–19 iulie, comentariile fiind asigurate de Octavian Pescaru, Alex Roman și Dragoș Bocanaciu.

Sâmbătă, 4 iulie

22:00 – Samoa – Hong Kong China (în direct)

01:00 – Chile – România (în direct)

04:00 – SUA – Portugalia (în direct)

Duminică, 5 iulie

17:00 – Tonga – Zimbabwe (înregistrare)

19:00 – Canada – Spania (înregistrare).

 

Credit foto: World Rugby

Tag-uri: Cupa Națiunilor la rugby, stejarii, TVR SPORT, World Rugby Nations Cup

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