David Popovici și elita mondială a înotului, de la Roma, în direct la TVR Sport

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Turneul internațional Sette Colli, considerat un veritabil „mini Campionat Mondial” al natației, aduce la start unii dintre cei mai valoroși înotători ai lumii. Competiția va fi transmisă în direct la TVR Sport, în perioada 26-28 iunie.

Timp de trei zile, între 26 și 28 iunie, TVR Sport conectează România la una dintre cele mai puternice competiții internaționale de înot ale sezonului. Telespectatorii TVR Sport vor putea urmări elita înotului internațional în finalele de la ora 19:30, în direct din cadrul turneului Sette Colli, desfășurat în celebrul bazin descoperit de la Foro Italico din Roma. Comentariul curselor va fi asigurat de jurnalistul sportiv Emil Hossu-Longin.

La cea de-a 62-a ediție a prestigiosului concurs și-au anunțat prezența numeroși campioni olimpici, mondiali și europeni, transformând Sette Colli într-un adevărat spectacol al natației mondiale.

Șase înotători români în competiția de la Foro Italico

România va fi reprezentată la Roma de șase sportivi de top: David Popovici și Denis Popescu (CS Dinamo București), Robert Badea (CSA Steaua București), Darius Coman (CSM Corona Brașov), Eric Andrieș (CSM Constanța) și Alexandru Constantinescu (CS Olimpia București).

Lotul național va fi însoțit de antrenorii Adrian Rădulescu, Iulia Becheru, Bogdan Stroe și Gabriel Cojocaru.

În bazinul de la Foro Italico vor evolua nume uriașe ale înotului mondial, precum Sarah Sjöström, Adam Peaty, Gretchen Walsh, Noè Ponti și Daniel Wiffen, alături de românul David Popovici.

David Popovici revine în bazinul marilor sale performanțe

Pentru David Popovici, competiția de la Roma are o încărcătură specială. Campionul român va concura în probele de 50, 100 și 200 de metri liber, revenind în bazinul în care a cucerit primele sale titluri europene și unde a stabilit recordul mondial la 100 de metri liber, depășind performanța brazilianului Cesar Cielo.

Sette Colli reprezintă astfel o nouă oportunitate pentru înotătorul român de a-și testa forma în compania reprezentanților elitei înotului, înaintea principalului obiectiv al sezonului, Campionatul European de Natație 2026 care va avea loc la Paris, Franța, în perioada 31 iulie – 16 august.

„În prezentarea ediției 2026 italienii au folosit sintagma «Parada Starurilor» la Roma. E acoperită și chiar depășită de realitate, atâta timp cât avem ocazia de a vedea concurând atâția campioni olimpici, mondiali și europeni. David revine în bazinul în care a obținut primele medalii de aur continentale și în care a stabilit recordul mondial la 100 liber. Pentru el, ca și pentru ceilalți înotători români prezenți, e o etapă de pregătire a evenimentului de la Paris, momentul de vârf al anului, Campionatul European. Cu bucuria de a fi alături de ei, de la microfon, vă aștept la TVR Sport!”, a spus Emil Hossu-Longin.

Foto: Profimedia