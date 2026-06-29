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David Popovici, aur și în finala de 200 de metri liber de la Trofeul Sette Colli

publicat: Luni, 29 Iunie 2026

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Bazinul olimpic de la Roma a găzduit duminică seara o nouă demonstrație de forță din partea înotătorului român David Popovici, care și-a reconfirmat statutul de campion olimpic, mondial și european.

 

În cadrul prestigiosului Trofeu internațional Sette Colli, eveniment sportiv a cărui finală a fost transmisă în direct de TVR Sport, sportivul legitimat în România s-a impus în mod categoric în proba de 200 de metri liber. Performanța sa a confirmat forma excelentă în care se află înainte de marile competiții ale verii.

Succesul din ultima seară a competiției italiene a fost obținut cu un timp de invidiat. Românul a oprit cronometrul la 1:44:48, stabilind astfel cel mai bun rezultat înregistrat pe parcursul întregului eveniment la această disciplină. Cursa a evidențiat o superioritate clară a reprezentantului țării noastre în fața adversarilor săi direcți. Pe locul al doilea s-a clasat reprezentantul gazdelor, italianul Carlos D’Ambrosio, care a sosit la o diferență considerabilă, de aproape două secunde, fiind înregistrat cu timpul de 1:46:41. Podiumul probei a fost completat de britanicul Jack McMillan, care a ocupat poziția a treia cu un timp de 1:46:71.

Rezultatul din proba de 200 de metri liber reprezintă apogeul unei evoluții extrem de solide pe care sportivul român a avut-o pe întreaga durată a turneului de la Roma. Bilanțul final obținut la Trofeul Sette Colli include trei clasări pe podium în probele de stil liber, reflectând versatilitatea și nivelul ridicat de pregătire. Seria medaliilor de aur a început încă de sâmbătă seară, când David Popovici a dominat și a câștigat proba de 100 de metri liber.

Acestor două titluri supreme li se adaugă și o performanță notabilă obținută în prima zi a întrecerilor din Italia. În cursul serii de vineri, înotătorul român reușise să își adjudece medalia de argint în cadrul probei de sprint de 50 de metri liber, unde a ocupat poziția secundă la finalul unei curse extrem de rapide. Prin cele două medalii de aur și cea de argint strânse în capitala Italiei, delegația țării noastre punctează decisiv la capitolul imagine și încredere înaintea următoarelor provocări din calendarul competițional internațional.

Tag-uri: 200 de metri liber, David Popovici, Sette Colli, Sette Colli Trophy, Trofeul Sette Colli

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