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Argint pentru canotajul românesc: Lotul de tineret punctează pe podiumul Cupei Mondiale II de la Plovdiv

publicat: Luni, 15 Iunie 2026

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Competițiile internaționale de canotaj își derulează o nouă pagină de succes pentru sportul românesc, în urma performanțelor înregistrate la Cupa Mondială II, desfășurată în Bulgaria, la Plovdiv.

 

Delegația țării noastre, reprezentată de lotul de tineret, a reușit să își asigure prezența în șase finale de anvergură ale competiției, demonstrând potențialul noii generații de sportivi în confruntările cu elita mondială.

Cel mai important rezultat al deplasării a fost obținut în proba masculină de patru rame. Echipajul format din Nicolae Răzvan Stoian, Sebastian Alexandru Taşcă, Antonel Avăcăriţei şi Sergiu Anfimov a cucerit medalia de argint, după ce a fost cronometrat cu timpul de cinci minute, cincizeci de secunde și șaizeci și patru de sutimi. Sportivii români au cedat primul loc în favoarea bărcii Chinei, care s-a impus cu un avans de două secunde.

Aproape de o poziție pe podium s-a aflat și echipajul feminin de patru rame. Formula alcătuită din Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Isabela Boldea, Andreea Bianca Marin şi Denisa Cristina Ailincăi a încheiat cursa pe locul al patrulea, cu timpul de șase minute, treizeci și unu de secunde și cincizeci și una de sutimi. Această probă a fost dominată de reprezentativele Statelor Unite, Noii Zeelande și Italiei, care au ocupat, în această ordine, primele trei poziții ale clasamentului.

Prezențele românești în finalele majore au continuat cu proba de patru vâsle feminin, unde Elena Maria Toma, Ionela-Elena Scutaru, Beatrice Piseru şi Bianca-Elena Draghici au trecut linia de sosire pe poziția a cincea. În sectorul masculin, barca de dublu vâsle, avându-i în componență pe David Costel Chitic şi Daniel Vasile Chitic, a ocupat locul al șaselea în Finala A. Aceeași poziție, a șasea, a fost obținută și de echipajul masculin de patru vâsle, format din Bogdan Murariu, Iosif Răzvan Buzău, Silviu-Marian Dumitriu şi Ştefan Bogdan Moaleş, dar și de sportivul Mihai Chiruţă, care a concurat individual în finala probei de schi simplu.

În ierarhia generală stabilită în funcție de numărul de medalii, prima poziție a fost adjudecată de delegația Statelor Unite ale Americii, care a adunat un palmares impresionant de unsprezece distincții, dintre care șase de aur și cinci de argint. Podiumul general a fost completat de reprezentativele din Uzbekistan și Italia. În cadrul acestei statistici finale a competiției din Bulgaria, România s-a situat pe locul al unsprezecelea.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: canoitaj, Cupa Mondială II de la Plovdiv, medalie de argint, Tineret

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