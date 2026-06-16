Cupa Mondială 2026: Surprize majore și remize tensionate

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Confruntările din faza grupelor au adus deja rezultate neașteptate și răsturnări de situație care aprind calculele calificării.

O mare surpriză a rundei s-a înregistrat în Grupa H, unde selecționata Spaniei, deținătoarea titlului european, nu a reușit să se impună în meciul de debut, fiind ținută în șah de reprezentativa din Capul Verde. Partida s-a încheiat cu un scor alb, 0-0, un rezultat istoric pentru echipa africană, aflată la prima apariție din istorie la un turneu final. Defensiva debutanților a rezistat eroic asaltului iberic, în minutele de final fiind utilizat inclusiv Joao Paulo, fotbalist legitimat la clubul bucureștean FCSB. Programul competițional va continua pentru spanioli cu o confruntare crucială împotriva Arabiei Saudite la Atlanta, în timp ce formația din Capul Verde va întâlni Uruguay la Miami.

O altă partidă de intensitate maximă s-a desfășurat în cadrul Grupei G, unde Belgia și Egipt au terminat la egalitate, scor 1-1. Selecționata africană a controlat ostilitățile pe tabelă timp de peste o oră, după ce a deschis scorul în minutul 19 prin Emam Ashour, care a fructificat printr-un șut puternic presiunea constantă dictată de vedeta Mohamed Salah asupra defensivei adverse. Belgia a salvat un punct spre finalul jocului datorită intervenției atacantului Romelu Lukaku, a cărui presiune în careul advers a provocat autogolul egalizator. În runda următoare, selecționata belgiană se va deplasa la Los Angeles pentru duelul cu Iran, în timp ce Egiptul va juca împotriva Noii Zeelande la Vancouver.

Tabloul rezultatelor recente a fost completat de evoluțiile din alte două grupe. În Grupa E, Coasta de Fildeș a obținut o victorie la limită, scor 1-0, în fața Ecuadorului, asigurându-și un start optim în competiție. În schimb, disputa din Grupa F a oferit un recital ofensiv de excepție din partea Suediei, care s-a impus categoric în fața Tunisiei cu un scor de 5-1, confirmându-și statutul de forță ofensivă a turneului de pe continentul american.

Ediția curentă a Campionatului Mondial de Fotbal, găzduită în premieră de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, reconfigurează standardele spectacolului sportiv global. Extinderea istorică la un format cu 48 de echipe participante și un total de 104 meciuri programate oferă publicului cel mai amplu și disputat turneu final de până acum.

În emisiunea „Ora de Sport”, Marian Olaianos, Cosmin Băleanu, Cristian Mîndru, Tudor Furdui şi Costin Deşliu, sunt, pe rând, gazdele emisiunii, alături de invitaţii lor. Ei transformă Mondialul într-o călătorie jurnalistică în fiecare zi, de luni până vineri, de la 10.10, iar sâmbăta şi duminica, de la 12.10, la TVR Sport. Emisiunea e precedată – de la ora 10.00, în timpul săptămânii, respectiv de la 12.00, în weekend – de „Sport Express Mondial”, jurnal informativ în care vedem toate golurile şi fazele importante din meciurile de peste noapte.

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