CM de fotbal: Anglia și Norvegia, în sferturile de finală

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O seară de fotbal spectaculoasă a definitivat noi coordonate în fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial. Anglia și Norvegia au oferit meciuri memorabile, reușind să își asigure calificarea în sferturile de finală ale competiției după două confruntări intense.

Pe legendarul Estadio Azteca, Anglia a învins Mexicul cu 3-2, reușind nu doar calificarea în sferturi, ci și spargerea unui blestem vechi de patru decenii, din perioada când Argentina o elimina prin celebrul gol marcat de Maradona. Într-o atmosferă incendiară creată de fanii gazdă, mexicanii au început curajos prin ocazia lui Raul Jimenez ('15), urmată de replica lui Gordon ('26).

Finalul primei reprize a fost însă semnat de Jude Bellingham. Starul lui Real Madrid a amuțit tribunele cu două reușite fulgerătoare: o lovitură de cap din centrarea lui Saka ('36) și un contraatac finalizat din pasa lui Kane ('38). Selecționata lui Aguirre a reacționat rapid, iar Julian Quinones a redus din handicap ('42) după o eroare a defensivei adverse.

Partea a doua a adus o bară a lui O’Reilly, urmată imediat de eliminarea englezului Quansah ('54). Deși în zece oameni, oaspeții au obținut un penalty prin Gordon, transformat cu sânge rece de Harry Kane pentru 3-1. Finalul a fost electrizant: Kane a provocat la rândul său un penalty transformat de Jimenez, relansând partida. În ciuda forcingului gazdelor, defensiva britanică a rezistat, trimițând Anglia în sferturi și lăsând Mexicul în postura de a fi a doua țară gazdă eliminată, după Canada.

Într-o altă dispută de proporții, Norvegia a realizat o performanță istorică în premieră, trimițând acasă reprezentativa Braziliei după o victorie cu 2-1. Meciul a început intens, europenii având un gol anulat la Berg ('3) pentru ofsaid. „Selecao” a replicat rapid și a obținut o lovitură de pedeapsă după un fault al lui Ajer la Cunha, însă portarul Nyland a anticipat execuția lui Bruno Guimaraes ('14). Goalkeeperul nordic a fost de altfel eroul meciului, salvând ulterior în fața lui Martinelli și Vinicius.

În actul secund, tactica lui Solbakken s-a axat pe punerea în valoare a lui Erling Haaland. Deși Ancelotti l-a trimis în teren pe Endrick, care a ratat singur cu portarul, finalul a fost controlat de atacantul lui Manchester City. În minutul 80, Haaland a înscris cu capul din centrarea lui Schjelderup, iar în minutul 90 a mărit avantajul la 2-0, ajungând la 7 goluri în turneu. Penalty-ul transformat târziu de Neymar nu a mai putut salva echipa sud-americană.

Astfel, de cinci ori campioană mondială, Brazilia părăsește competiția, în timp ce Norvegia merge mai departe pentru un duel de gală în sferturile de finală chiar împotriva Angliei.

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