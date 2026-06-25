CM 2026: Etapa a 3-a, în perioada 24-28 iunie

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Cupa Mondială de fotbal din 2026 traversează momente decisive odată cu disputarea meciurilor din cadrul etapei a treia a fazei grupelor, etapă programată în intervalul 24-28 iunie.

Primele confruntări au clarificat deja situația în grupele A, B și C, oferind meciuri spectaculoase, calificări matematice și răsturnări de situație care reconfigurează tabloul optimilor de finală.

În cadrul Grupei A, reprezentativa Mexicului a realizat o performanță istorică pe arena „Azteka”, devenind prima formație de la acest turneu final care încheie faza grupelor cu punctaj maxim. Victoria categorică obținută în fața Cehiei, scor 3-0, a fost consolidată în repriza secundă prin reușitele semnate de Chavez Garcia și Quinones. Finalul partidei a adus un moment de colecție pentru fotbalul internațional, portarul Guillermo Ochoa fiind introdus pe teren pentru a bifa cel de-al șaselea său turneu mondial, o performanță rară în sportul rege. Scorul final a fost stabilit de Hidalgo, în urma unei acțiuni pornite chiar de la experimentatul goalkeeper. Grație celor nouă puncte acumulate, selecționata mexicană își asigură prima poziție și va disputa meciul din șaisprezecimi tot la Mexico City, împotriva unei echipe clasate pe locul al treilea.

Dramatismul a atins cote înalte în celălalt meci al grupei, unde Africa de Sud a produs o surpriză majoră pe arena din Guadelupe, învingând Coreea de Sud cu 1-0. Golul victoriei, marcat de Thapelo Maseko în partea a doua a meciului, a propulsat echipa africană pe poziția a doua, asigurându-i un duel direct cu Canada în faza următoare. Acest rezultat trimite definitiv Cehia acasă, în timp ce naționala coreeană depinde acum exclusiv de configurația finală a celorlalte grupe pentru o eventuală calificare de pe locul al treilea. Anterior, în cadrul aceleiași Grupe B, Elveția a dispus de Canada cu 2-1, iar Bosnia a învins Qatar cu 3-1.

În Grupa C, supremația a fost adjudecată de Brazilia, care s-a impus la scor de forfait, 3-0, în fața Scoției, pe stadionul din Miami. Sud-americanii au dominat complet partida, avându-l ca protagonist pe Vinicius Junior, autorul unei duble în prima repriză. Avantajul a fost mărit de Matheus Cunha, în timp ce finalul confruntării a consemnat revenirea pe gazon a lui Neymar, refăcut după o perioadă de indisponibilitate. Brazilia câștigă astfel grupa datorită golaverajului superior și va întâlni în șaisprezecimi ocupanta locului secund din Grupa F.

Poziția a doua în această grupă a revenit Marocului, după un succes plin de suspans în fața reprezentativei din Haiti, scor 4-2. Deși conduși de două ori în prima repriză, nord-africanii au restabilit echilibrul prin Hakimi și Saibari, tranșând victoria pe final prin golurile înscrise de Rahimi și Yassine. Marocul va înfrunta în faza eliminatorie câștigătoarea Grupei F, în timp ce Scoția speră într-un concurs favorabil al rezultatelor pentru a merge mai departe de pe locul al treilea.

Competiția continuă joi seară în Statele Unite ale Americii cu meciurile din Grupa E, unde sunt programate confruntările Curaçao - Coasta de Fildeș la Philadelphia și Ecuador - Germania în New Jersey.

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